Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón cosechó una nueva derrota en la Isla Maciel contra San Telmo. De los últimos 11 partidos cayó en 9 con un descenso que acecha en la recta final

La habitual derrota de Colón esta vez se cristalizó en la Isla Maciel contra San Telmo. Al fin y al cabo, con el diario del lunes, Ariel Pereyra queda a poco del final como el entrenador con mayor porcentaje sobre Andrés Yllana y Martín Minella.

El joven entrenador de la casa apenas pudo ganar dos partidos pero en estas cuatro derrotas seguidas, el equipo cada vez juega peor y apenas recibe un gol en contra no puede tener esa capacidad de reacción para sobreponerse a un golpe del adversario de turno.

La semana pasada aterrizó Agropecuario de Carlos Casares que hacía 20 partidos que no ganaba en condición de visitante. Y ahora, San Telmo recibía al Sabalero con 10 partidos sin poder sumar de a tres en el Doctor Osvaldo Baletto.

Números catastróficos con un descenso que acecha

Colón goza aún de una cierta tranquilidad, no por lo que pueda generar sino porque Defensores Unidos y Talleres (Remedios de Escalada) ensayaron una tibia reacción, justamente cuando se viene la definición de la fase regular.

Con 16 derrotas sobre 27 partidos disputados, es uno de los elencos que más veces perdieron en la categoría.

Actualmente se encuentra atravesando el tercer proceso de derrotas seguidas: el primero fue de seis, que marcó la salida de Pereyra más los primeros juegos con Yllana en el banco.

Después hubo cinco caídas con ese papelón ante Mitre que decantó en el alejamiento del antecesor de Minella, que no lo puede levantar a este elenco y arrastra cuatro derrotas al hilo.