Uno Santa Fe | Escenario | fallecimiento

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

El artista padecía una enfermedad y murió a los 81 años. El deceso del artista fue confirmado por el productor Carlos Rottemberg

16 de agosto 2025 · 20:14hs
El mundo del espectáculo

El mundo del espectáculo, conmocionado por el fallecimiento de Alberto Martín.

El reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. El fallecimiento del artista fue confirmado por Carlos Rottemberg, a través de la cuenta oficial de X de Multiteatro.

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos «históricos» del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", expresó el mensaje de despedida.

Extensa trayectoria como actor

El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria en el espectáculo argentino, se había alejado de los medios durante el último año debido a complicaciones en su salud.

Embed

Su última aparición fue en "Mañanísima" (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.

Cuando tenía 76 años, Luis Alberto Di Feo -como realmente se llamaba- tuvo que ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. Él mismo confirmó la situación, aunque intentó quitarle peso: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito. Había que quitarlo o quitarlo”, dijo en un audio que envío al conductor Rodrigo Lussich.

En aquel momento, se mostró optimista con el resultado. “Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto”, comentó, para después agradecer al equipo médico.

En Instagram varios famosos, compañeros y amigos ya lo despiden con mucho pesar. "Besos al cielo, querido Alberto", escribió Arturo Puig.

