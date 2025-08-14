Descubrieron a un alumno de 14 años con un arma de fuego en plena clase en barrio Cabal

Fue sorprendido con una pistola sin balas y de fabricación artesanal dentro de la Escuela Secundaria Orientada N° 707. La policía secuestró el arma y la justicia de menores tomó intervención.

Este miércoles por la tarde, minutos antes de las 17, las autoridades de la Escuela Secundaria Orientada N° 707 del barrio Cabal dieron aviso a la central de emergencias 911 tras detectar que un alumno de 14 años portaba un arma de fuego dentro del aula.

El hecho ocurrió en el edificio escolar ubicado sobre calle Vieytes al 5300 , donde directivos informaron a los policías del Comando Radioeléctrico que “es probable que un estudiante esté armado en clases”. Los efectivos ingresaron al establecimiento, dialogaron con el menor y, tras requisarlo, hallaron en el bolsillo de su pantalón una pistola sin balas , con varias partes fabricadas de forma artesanal .

Arma secuestrada y entrega del menor

El procedimiento policial fue presenciado por docentes y preceptores del colegio. Posteriormente, se convocó a la madre del adolescente, una mujer de 36 años, a quien le fue entregado su hijo luego de explicar el alcance del grave episodio que lo tuvo como protagonista.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al fiscal de Menores Cechini, quien dispuso la intervención de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia. El organismo citará a la madre y al joven para continuar con las actuaciones correspondientes en base a los hechos registrados.

