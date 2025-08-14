Uno Santa Fe | Policiales | clase

Descubrieron a un alumno de 14 años con un arma de fuego en plena clase en barrio Cabal

Fue sorprendido con una pistola sin balas y de fabricación artesanal dentro de la Escuela Secundaria Orientada N° 707. La policía secuestró el arma y la justicia de menores tomó intervención.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de agosto 2025 · 11:00hs
El establecimiento escolar de barrio Cabal es la escuela secundaria orientada EESO N° 707

google maps

El establecimiento escolar de barrio Cabal es la escuela secundaria orientada EESO N° 707

Este miércoles por la tarde, minutos antes de las 17, las autoridades de la Escuela Secundaria Orientada N° 707 del barrio Cabal dieron aviso a la central de emergencias 911 tras detectar que un alumno de 14 años portaba un arma de fuego dentro del aula.

el arma que llevo el alumno a la escuela
El arma descubierta al alumno del establecimiento escolar de barrio Cabal

El arma descubierta al alumno del establecimiento escolar de barrio Cabal

El hecho ocurrió en el edificio escolar ubicado sobre calle Vieytes al 5300, donde directivos informaron a los policías del Comando Radioeléctrico que “es probable que un estudiante esté armado en clases”. Los efectivos ingresaron al establecimiento, dialogaron con el menor y, tras requisarlo, hallaron en el bolsillo de su pantalón una pistola sin balas, con varias partes fabricadas de forma artesanal.

Embed

Arma secuestrada y entrega del menor

El procedimiento policial fue presenciado por docentes y preceptores del colegio. Posteriormente, se convocó a la madre del adolescente, una mujer de 36 años, a quien le fue entregado su hijo luego de explicar el alcance del grave episodio que lo tuvo como protagonista.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al fiscal de Menores Cechini, quien dispuso la intervención de la Secretaría del Menor, la Adolescencia y la Familia. El organismo citará a la madre y al joven para continuar con las actuaciones correspondientes en base a los hechos registrados.

• LEER MÁS: La explicación del alumno que llevó un arma al aula en la escuela Ceferino Namuncurá

clase arma Barrio Cabal
Noticias relacionadas
un kiosco de barrio constituyentes sufrio su cuarto robo en 12 dias pero lo insolito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Colastiné: tres jóvenes intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Colastiné: tres muchachos intentaron incendiar un patrullero policial y lo filmaron para Instagram

Imagen ilustrativa

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Los restos humanos fueron hallados en contenedores de 3 de Febrero y Maipú eñ 16 de marzo pasado.

Macabro hallazgo en pleno centro rosarino: los restos en contenedores eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Último Momento
ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Ovación
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"