Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Rosario Central se había puesto en ventaja gracias a Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate en tiempo cumplido para Riestra.

Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura .

El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz , pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.

Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.

Síntesis de Rosario Central vs. Deportivo Riestra

Liga Profesional 2025

Fecha 5

Rosario Central 1 – 1 Deportivo Riestra

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Germán Delfino

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Giménez, Emanuel Coronel; Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Mateo Ramírez, Milton Céliz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.