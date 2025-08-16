Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Rosario Central se había puesto en ventaja gracias a Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate en tiempo cumplido para Riestra.

16 de agosto 2025 · 21:14hs
Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.

El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.

Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.

Síntesis de Rosario Central vs. Deportivo Riestra

  • Liga Profesional 2025
  • Fecha 5
  • Rosario Central 1 – 1 Deportivo Riestra
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Germán Delfino

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Carlos Quintana, Juan Giménez, Emanuel Coronel; Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Mateo Ramírez, Milton Céliz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

  • Gol en el primer tiempo: 8m. Alejo Véliz (RC).
  • Gol en el segundo tiempo: 44m. Jonathan Herrera (DR).
  • Cambios en el primer tiempo: 40m. Juan Komar por Juan Giménez (RC).
  • Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gabriel Oberdor por Pedro Ramírez y Rodrigo Gallo por Juan Randazzo (DR), 23m. Alexander Díaz por Nicolás Benegas (DR), 29m. Juan Manuel Elordi por Agustín Sández y Santiago López por Ángel Di María (RC), 36m. Tomás O´Connor por Enzo Copetti y Giménez por Jaminton Campaz (RC), y 41m. Antony Alonso por Pedro Ramírez y Santiago Vera por Milton Céliz (DR)
