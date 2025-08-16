Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

En el predio Nery Pumpido, en el capítulo final del ascenso liguista, con tres goles del Chori Abraham, Las Flores II goleó a Deportivo Agua y se quedó con el campeonato.

Finalizó el Torneo Apertura Griselda Weimer y Las Flores II se coronó campeón. La primera mitad del año liguista en el ascenso llegó a su final y consagró al equipo naranja conducido por Daniel Boloqui. En esta oportunidad, el cuadro naranja goleó por 4 a 0 a Deportivo Agua, con una soberbia actuación de Joel el Chori Abraham, autor de tres goles. A pesar de la victoria ante Los Canarios en barrio Los Troncos, no le alcanzó, y Santa Fe FC fue el subcampeón.

Para destacar fue la gran campaña realizada por Deportivo Santa Fe, a pesar de la derrota en la última jornada ante Defensores de Alto Verde. El conjunto de la Casita está por la buena senda, y finaliza su participación con la tranquilidad de haber hecho un buen torneo. Nuevo Horizonte, que superó a Los Piratitas el jueves por la noche, también hizo una gran campaña.

Las Flores, el gran campeón del Apertura

Las Flores se consagró campeón del certamen Apertura liguista. Los dirigidos por Daniel Boloqui consiguieron lo que se propusieron como objetivo cuando arrancó la temporada. El conjunto Naranja jugó un muy buen partido, fue claramente superior a su adversario y logró imponerse con autoridad. Lo hizo por 4 a 0 ante Deportivo Agua en la cancha principal del predio Nery Pumpido. La figura de la tarde fue Joel Abraham quien marcó tres goles.

Fue una goleada fenomenal para coronarse como dueños de la primera parte de la temporada. De la mano de Daniel Boloqui hizo una gran campaña, producto de lo demostrado por los jugadores, el respaldo del resto del cuerpo técnico y un apoyo clave de la comisión directiva que comanda Juan Garau. Fueron campeones del Apertura, y lo festejaron como corresponde.

image Una brillante actuación tuvo Joel el Chori Abraham en Las Flores II al marcar tres de los cuatro goles. Gentileza Ariel Maradona AM Liga

Las Flores logró recuperarse satisfactoriamente de lo que habían sido dos derrotas, en donde parecía que el título podía esfumarse, dejo todo en la cancha, en cada entrenamiento, y el premio fue llegar a esto que tanto se anhelaba, el llegar a ser los campeones del Apertura del ascenso liguista. Hizo un torneo que quedará marcada en una de las páginas de la institución del populoso barrio del norte de nuestra capital.

"Lo importante es que salimos campeones y ganamos. También me voy contento por los tres goles, pero reitero lo importante ers ganar, y no importa quien hace los goles. No importa quien salió goleador, si haber podido consagrarnos ganadores del torneo" expresó Joel Abraham, el autor de tres goles en el predio Nery Pumpido a AM Liga.

El delantero del elenco naranja, que acumuló así 17 goles, manifestó que "hicimos un torneo bueno, de las diecinueve fechas perdimos dos partidos, y empatamos tres, pero gracias a Dios nos pudimos coronar campeones. Ahora hay que jugar el Clausura, ahora vamos a disfrutar, descansar, tuvimos una semana complicada, pero nos pudimos coronar".

Síntesis: Deportivo Agua 0- Las Flores II 4

Deportivo Agua: Tomás Gandini; Franco Domínguez, Cristian Cervasio, Tomás Fernández y Hugo Argarañaz; Tomás Quirelli, Luciano González, Ciro Allende y Mauricio Fessy; Benjamín Quirelli y Leandro Mathier. DT: Hernán Cámara.

Las Flores II alistó a: Walter Chamorro; Marcos Quiroz, Cristian Nieto, Michael Agüero, Alexis Peña, Maximiliano Quipildor, Ariel Lozano, Leandro Olivera, Joel Abraham, Leonel Fernández y Valentín Paiva (capitán). Suplentes: Alexis Gutiérrez, Luciano Abraham, Brian Arriondo, Santiago Giménez, Miguel García, Alexander Fernández, Juan Naigelen. Cuerpo técnico: DT: Daniel Boloqui; AC: Lucas Pignata; PF: Alejandro Wernley; EA: Ignacio Cordo.

Goles: Pt: 3´ Joel Abraham (LF); St: 7 y 15´ Joel Abraham (LF); 44´ Leonel Fernández (LF)

Cancha: Predio Nery Pumpido

Árbitro: Carlos Córdoba

-Resultados fecha 19 Griselda Weimer

El Pozo 6- Los Juveniles 1

Nuevo Horizonte 4- Los Piratias 2

Loyola 1- El Cadi de Rincón 2

Atenas 1- Floresta 1

Deportivo Agua 0- Las Flores 4

Defensores de Alto Verde 2- Deportivo Santa Rosa 0

Los Canarios 1- Santa Fe FC 5

Arroyo Leyes 1- Belgrano de Coronda 2

Defensores de Peñaloza 0- Banco Provincial 2

San Cristóbal 2- Don Salvador 0

-Posiciones: Las Flores II 45; Santa Fe FC 43; Deportivo Santa Rosa y Nuevo Horizonte 40, Belgrano de Coronda 38, Banco Provincial 36, San Cristóbal 35,Floresta de Santo Tomé 34, El Cadi de Rincón 33, Defensores de Alto Verde 32, Los Canarios 28, Atenas 26, El Pozo 25, Loyola y Los Juveniles 13, Los Piratitas 12, Deportivo Agua 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Don Salvador y Defensores de Peñaloza 7.