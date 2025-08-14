Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Alberto Sebastián Verón recibió una pena de 8 años de prisión. La denuncia fue radicada en dependencias de las fuerzas provinciales

La Justicia provincial dictó este miércoles una condena a 8 años de prisión por abuso sexual en el departamento San Javier. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la sentencia contra un jefe de la Policía de Santa Fe denunciado por una integrante de su familia .

Alberto Sebastián Verón fue declarado culpable por delitos cometidos en Romang y Alejandra , dos localidades del departamento San Javier. El juicio oral se llevó a cabo en Reconquista y finalizó con la pena que había solicitado la fiscal Georgina Díaz . "Las pruebas producidas fueron contundentes", remarcó la funcionaria luego del veredicto.

El fallo de primera instancia dejó tras las rejas a un hombre de 43 años que fue jefe de la División de Control Policial en el norte santafesino. La investigación judicial comenzó a partir de la declaración de una joven en dependencias de las mismas fuerzas de seguridad provinciales para impulsar la causa penal.

Un policía condenado por abuso sexual de una niña

El MPA imputó a Verón como autor de abuso sexual gravemente ultrajante. Si bien la denunciante es una mujer adulta, los hechos ocurrieron cuando era menor de edad. La niña fue agredida en la casa de la comuna de Alejandra donde convivía con sus padres y hermanos, a unos 90 kilómetros al sur de Reconquista.

Por otra parte, la fiscal acusó al exjefe policial por episodios similares en otra vivienda ubicada en Romang, otra localidad del corredor de la ruta provincial 1. Además recordó que el uniformado "solía amenazar a la víctima para evitar que hablara con otras personas sobre lo sucedido”.

Meses antes de que cumpliera 18 años, la joven decidió hacer la denuncia contra el encargado del control de la fuerza en el norte santafesino. "El condenado vulneró la integridad sexual de una integrante de su familia en la época en la que ella iba a la escuela primaria”, precisó Díaz tras el juicio.

El juez Santiago Banegas consideró probados los hechos al cabo del debate en la cabecera del departamento General Obligado. De esta manera aceptó el pedido de condena a prisión efectiva y definió el mismo plazo que había propuesto la representante del MPA en los alegatos de clausura.