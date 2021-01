Según consta en la denuncia policial, entre 4 o 5 delincuentes armados llegaron con un "dato" al domicilio de la pareja. Lo cierto es que, según pudo conocer este medio, "Cacho" habría ganado en el mes de diciembre uno de los premios del tradicional sorteo del "Gordo de Navidad".

"Entraron a mi casa todos armados, gritando y pidiendo por un supuesto dinero que no tenemos. En un momento discutí con uno de los delincuentes y automáticamente me pegó con el arma en la cabeza; a mi mujer le quebraron una costilla de una patada", recordó Juan Oscar.

"Fue todo tan rápido que nunca pude entender lo que estaba pasando hasta que me pegaron, me taparon la cabeza con una camisa, nos ataron con los cables del teléfono y en todo momento nos amenazaban de muerte", subrayo la víctima de la violenta entradera y continuó agregando: "Pedían joyas, dólares y dinero en efectivo; me advertían reiteradas veces que iban a cortarme los dedos si no les entregaba el supuesto dinero".

La dramática y violenta escena duró cerca de 15 minutos aproximadamente. Finalmente, los delincuentes "dieron vuelta la casa" llevándose una suma cercana a los $50.000 que la pareja tenía ahorrada y las llaves de la casa. Tanto Cacho como Alicia, quedaron atados y golpeados en el interior de la vivienda. Lo que llama la atención de los vecinos y familiares de las víctimas, es el conocimiento, información y tranquilidad con la cual contaban los ladrones a la hora de llevar adelante el atraco.

aviso .jpg Grutly. Piden por estas horas, información en la zona sobre el supuesto vehículo en el cual se manejaron los delincuentes para concreta el robo de dinero en efectivo.

Una de las cámaras de seguridad del pueblo, logró captar la imagen de un vehículo en el cual se habrían transportado los delincuentes: sería un Fiat Uno o un Fiat 147 blanco con techo negro y una sola luz trasera según la información de los vecinos.

La bronca, malestar e impotencia producto de los diversos episodios delictivos ocurridos en los últimos meses, lleva a la desconfianza por parte de los habitantes de la pequeña localidad santafesina, de la existencia de una o varias personas dentro del pueblo que ofician de informantes, entregadores o "dateros" de delincuentes de otras ciudades.

Vale destacar que en los últimos meses, se registraron tres episodios delictivos de similares características en la zona rural de Grutly, donde los delincuentes actuaron con información y conocimiento previo de las circunstancias, maniatando también a personas mayores e ingresando a viviendas sabiendo que sus propietarios no estaban presentes.