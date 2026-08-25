Persecución a toda velocidad por Aristóbulo del Valle: recuperaron un auto robado en barrio Villa María Selva

Sucedió este martes después de las 8. El propietario de un Renault Kwid denunció que el vehículo había sido robado. Policías del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) lo detectaron y persiguieron hasta avenida Aristóbulo del Valle al 10.600, donde lograron detenerlo y recuperarlo

El Renault Kwid robado en barrio María Selva y recuperado tras una persecución en Altos del Valle

Un hombre denunció este martes por la mañana el robo de su automóvil Renault Kwid , que había dejado estacionado en inmediaciones de Espora al 2900 , entre 4 de Enero y 1° de Mayo, en el barrio Villa María Selva , en la ciudad de Santa Fe. Tras una persecución a toda velocidad por Aristóbulo del Valle, finalmente detuvieron al delincuente.

El propietario advirtió la sustracción y se comunicó con los operadores de la Central de Emergencias 911 , quienes inmediatamente transmitieron la información a los móviles policiales que patrullaban distintos sectores de la zona norte de la ciudad.

Persecución y aprehensión

A partir de las características aportadas por la víctima, dos efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) lograron identificar el vehículo mientras circulaba hacia el norte por avenida Aristóbulo del Valle.

Los policías iniciaron una persecución y siguieron al automóvil hasta la altura del 10.600 de Aristóbulo del Valle, donde finalmente consiguieron interceptarlo y detener su marcha. En el procedimiento, los agentes aprehendieron al conductor y recuperaron el vehículo que había sido denunciado como robado minutos antes.

Intervención de la Fiscalía

Los policías informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde comunicaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión física y posteriormente identificado.

Además, ordenó que se le forme causa como presunto autor del delito de robo, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción del automóvil.

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