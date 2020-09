Sarnaglia llega enojado para declarar como testigo por el juego clandestino

Hoy, a las 14, el comisario general retirado Víctor Sarnaglia se presentará a declarar ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada como testigo en el marco de la causa que investiga una red que explotaba casinos clandestinos bajo protección policial y de fiscales. El jefe de la policía santafesina, en uso de licencia sin goce de sueldo desde el martes, llegará al Centro de Justicia Penal enojado porque dice ser víctima de “una operación” armada por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, con quien desde el mismo momento de su asunción mantiene diferencias insalvables. Y además, porque trascendieron públicamente una esquela en la que el empresario de juego Leonardo Peiti “esboza un plan de trabajo para el funcionamiento de las salas clandestinas” en la provincia y audios de WhatsApp en los cuales él mismo descarga ese enojo.

En la audiencia imputativa del 11 de agosto en la cual el destituido fiscal regional de Rosario Patricio Serjal fue acusado de cohecho, incumplimiento de deberes, transmisión de datos reservados, omisión de persecución de delitos, falsedad de documento y peculado, los representantes de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que llevaron adelante la investigación exhibieron una esquela incautada en el allanamiento a las oficinas de Peiti. La misma decía textualmente: “Vamos a tener un gasto de 20 K por mes x sala. Se lo vamos a dar en 10 k por mes a cada comisario para que se lo reparta con los jefes de insp y orden y los otros 10 K por mes son para «Sarna». Después también hay como otros 10 K por mes que serían los gastos de la federal, la fiscalía y otros Monos. En general cada sala tendría un gasto de 30 K por mes”.

Al aparecer en el texto el apodo de “Sarna”, medios periodísticos y el propio ministro Sain sostuvieron que se refería a Sarnaglia como quien recibía parte de las coimas que la red de juego clandestino pagaba para poder funcionar. Sin embargo una fuente muy cercana a Peiti, después de que los abogados Luis y Angelo Rossini prefirieran guardar silencio por el momento, le dijo ayer a La Capital que “el jefe de policía nada tiene que ver con ésto”.

Aunque confirmó que la esquela en cuestión fue escrita por Peiti, la fuente aseguró que “es una proyección de negocios en salas clandestinas que le había pedido Maximiliano «Cachete» Díaz”, el hombre ligado a Los Monos que está en prisión preventiva por pergeñar el fatal atentado contra el casino City Center del 11 de enero y ser parte de la red que regenteaba salas de juego clandestino y extorsionaba a comerciantes. “Eso no significa que se le haya pagado un peso a nadie. Ni a «Sarna» ni a ningún policía de ninguna fuerza. Era solo una proyección que, en caso de haberse llevado adelante, podría haber fracasado porque los mencionados se negaran a recibir el dinero que se les iba a ofrecer. Por eso, como ya aseguró Peiti al ser imputado y declarar como arrepentido, los únicos que recibían dinero de él eran quienes verdaderamente lo extorsionaban y que hoy están presos: el ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad”, dijo el allegado al empresario que mantuvo su nombre en reserva.

Pero la nota que tomó estado público tras exhibirse en la audiencia en la cual Serjal fue acusado no es lo único que enojó a Sarnaglia. Esta semana también se difundieron audios en los cuales el jefe policial habla con un amigo al que le dice: “Estoy cansado, con los nervios a la miseria. Me arman una tremenda operación pegándome con algo en lo que no tengo nada que ver. Es la agencia (de Investigación Criminal) la que tiene que investigar (el juego clandestino), no la policía. Y yo tengo información de que me la armó (Sain). Un amigo me chifló que él mismo llevó los audios a un canal de televisión ¿Para qué? ¿Para voltearme? ¿Hace falta?”

Asimismo, Sarnaglia hace referencia a la aparición de la palabra «Sarna» en la esquela incautada a Peiti. “Pero no loco, «Sarna», el único que yo sepa que me dice así es Sain. Hay audios que escucharon todos los jefes de unidades regionales donde el me dice «Sarna», «Sarni» sos un pelotudo. Ningún subalterno me dice así ¿Por qué aparece «Sarna» en ese papelito? ¿De dónde sale ese papelito? ¿Cómo sale en la prensa? Si lo secuestro la Agencia y lo llevó a la Fiscalía. ¿Cómo termina en manos de un periodista? No lo entiendo. ¿Quién escribió eso?” Ayer quedó claro que lo escribió Peiti en el marco de una proyección de trabajos que le exigió “Cachete” Díaz.

En otro audio Sarnaglia dice: “ Yo me iba a presentar espontáneamente pero ahora me citan como testigo. Yo no tengo ningún problema judicial. Yo puedo explicar todo. Yo no soy jefe de ninguna regional, yo no nombro a los comisarios, ni los inspectores de zona. No tengo nada que ver con ésto. Acá hay otra cosa que es mucho más importante. El único tipo que se le opone (a Sain) con sus locuras soy yo. Yo soy la piedra en el zapato. Entonces, ¿qué hace? Pido licencia y me sacan licencia sin goce de sueldo. ¿Para qué? Se lo comunican a todos los jefes, cosa de que todos entiendan que el que se le pare de mano o el que le diga una verdad a este buen señor, lo van a hacer pelota. Si lo hacen pelota al jefe de policía que fue puesto por el gobernador y que hasta cierto punto lo banca, porque yo no tengo una moneda”.

Y finalmente sostiene: “Yo no sé como sigue ésto, hermano. Ya he presentado no menos de tres veces la renuncia. Estoy podrido de ésto. Yo le he prometido al gobernador que me quedaba hasta el final de su mandato. Pero hoy sacan otra operación diciendo que yo no vuelvo. Y no es lo que yo hablé con el gobernador. Esto se aclara y yo vuelvo. El viernes declaro y el lunes estoy de vuelta en mi cargo. Ahora vamos a saber quién manda, si éste (Sain) con sus operaciones, llenándole la cabeza al gobernador.”

Así las cosas, Sarnaglia anunció que el lunes volverá a la jefatura para ejercer como lo hizo hasta el inicio de esta semana, mientras que el ministro Sain sostiene en voz baja: “Si él vuelve, el que se va soy yo”. Como se ve, la historia tiene el final abierto.