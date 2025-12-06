Uno Santa Fe | Policiales | Franck

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Un auto y una camioneta impactaron en el kilómetro 58,5 de la Ruta Provincial 6, en la zona rural de Franck. La víctima fatal fue identificada como Arnaldo Senn, de 65 años. El conductor y el acompañante de la camioneta fueron trasladados e internados con politraumatismos severos.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de diciembre 2025 · 10:29hs
Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves
Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Una trágica colisión frontal se produjo en la noche de este viernes en la Ruta Provincial N° 6, en la zona rural de Frank, departamento Las Colonias, dejando como saldo una víctima fatal y dos heridos.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 22, a la altura del kilómetro 58,5, a escasos metros de la cabina del peaje. Por motivos que aún son materia de investigación policial y judicial, un automóvil y una camioneta Toyota Hilux chocaron violentamente.

LEER MÁS: Kilométrica persecución y vuelco: atrapan a dos ladrones tras un violento robo en Franck

Identificación de las víctimas

Como resultado del impacto, el conductor del automóvil falleció en el acto. Fue identificado como Arnaldo Senn, de 65 años.

El conductor y el acompañante de la camioneta fueron rescatados y luego asistidos por personal médico. Fueron identificados como Francisco Heizen, de 51 años, y Carlos Machado, quienes fueron trasladados de urgencia al Samco de Franck, donde ingresaron con politraumatismos severos.

Choque frontal Frank 2
Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dej&oacute; un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Operativo en la ruta

El accidente fue advertido por otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía.

Rápidamente, se hicieron presentes en el lugar oficiales del Destacamento 14° de Pujato Norte, ubicado sobre la misma ruta, quienes preservaron la escena. Un médico del SIES 107 constató el fallecimiento de Senn y brindó la primera asistencia a los dos ocupantes de la camioneta antes de su traslado.

La ruta permaneció cortada para facilitar las tareas de rescate y la realización de las pericias. Personal de la Jefatura Policial de Esperanza envió refuerzos para controlar el flujo vehicular.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional XI (departamento Las Colonias) de la Policía de Santa Fe informó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno de la ciudad de Esperanza.

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tarea que fue encomendada a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, solicitó un informe médico detallado sobre el estado de salud de los dos hombres que permanecen internados en el Samco de Franck.

Franck tragedia choque frontal muerto víctimas
Noticias relacionadas
El hombre fue detenido como autor de un intento de femicidio en Alto Verde

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control de la Guardia Provincial en Sauce Viejo.

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

La Policía Federal realizó 17 allanamientos en Santa Fe, Recreo y Esperanza y aprehendió a 12 personas

Un operativo en tres ciudades santafesinas reveló un desvío de armas de guerra al mercado ilegal

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de alguna de las víctimas 

Detuvieron a un "conocido" delincuente de barrio Los Hornos tras quedar filmado en una cámara de seguridad

Lo último

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Último Momento
Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Ovación
El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"