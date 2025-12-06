Un auto y una camioneta impactaron en el kilómetro 58,5 de la Ruta Provincial 6, en la zona rural de Franck. La víctima fatal fue identificada como Arnaldo Senn, de 65 años. El conductor y el acompañante de la camioneta fueron trasladados e internados con politraumatismos severos.

Tragedia en Franck. Un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Una trágica colisión frontal se produjo en la noche de este viernes en la Ruta Provincial N° 6, en la zona rural de Frank , departamento Las Colonias, dejando como saldo una víctima fatal y dos heridos.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 22, a la altura del kilómetro 58,5, a escasos metros de la cabina del peaje. Por motivos que aún son materia de investigación policial y judicial, un automóvil y una camioneta Toyota Hilux chocaron violentamente.

Identificación de las víctimas

Como resultado del impacto, el conductor del automóvil falleció en el acto. Fue identificado como Arnaldo Senn, de 65 años.

El conductor y el acompañante de la camioneta fueron rescatados y luego asistidos por personal médico. Fueron identificados como Francisco Heizen, de 51 años, y Carlos Machado, quienes fueron trasladados de urgencia al Samco de Franck, donde ingresaron con politraumatismos severos.

Operativo en la ruta

El accidente fue advertido por otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía.

Rápidamente, se hicieron presentes en el lugar oficiales del Destacamento 14° de Pujato Norte, ubicado sobre la misma ruta, quienes preservaron la escena. Un médico del SIES 107 constató el fallecimiento de Senn y brindó la primera asistencia a los dos ocupantes de la camioneta antes de su traslado.

La ruta permaneció cortada para facilitar las tareas de rescate y la realización de las pericias. Personal de la Jefatura Policial de Esperanza envió refuerzos para controlar el flujo vehicular.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional XI (departamento Las Colonias) de la Policía de Santa Fe informó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno de la ciudad de Esperanza.

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tarea que fue encomendada a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, solicitó un informe médico detallado sobre el estado de salud de los dos hombres que permanecen internados en el Samco de Franck.