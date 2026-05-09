Barrio María Selva: ladrones entraron a un polirrubro, violentaron la caja fuerte, robaron 14 millones de pesos y celulares

Delincuentes irrumpieron en el polirrubro "Walter Baras" sobre calle Gorostiaga al 2000, forzaron la caja fuerte y huyeron con dinero en efectivo, celulares, herramientas y las propias cámaras de seguridad del local

En la madrugada de este sábado , delincuentes vulneraron las aberturas del polirrubro "Walter Baras" , ubicado en calle Gorostiaga al 2000 , entre Las Heras y Alvear, en el barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe. Una vez adentro, forzaron una caja fuerte y se llevaron 14 millones de pesos en efectivo , ocho teléfonos celulares , herramientas de alto valor y el sistema completo de videovigilancia , incluyendo las cámaras y los DVR.

El comerciante propietario del local, damnificado por el robo, realizó la denuncia ante la central de emergencias 911 .

Constatación

Minutos después, oficiales de la Comisaría 5° se hicieron presentes en el comercio. El propietario los invitó a ingresar, donde pudieron comprobar que tanto la puerta de acceso como la puerta de la caja fuerte habían sido vulneradas. La primera presunción de los investigadores es que los ladrones utilizaron herramientas de corte y perforación para consumar el ilícito.

En una primera constatación, se confirmó el robo de los 14 millones de pesos, los ocho celulares y, entre las herramientas sustraídas, un atornillador automático y vasos marca Stanley. El arqueo completo de todos los elementos robados aún no pudo ser realizado. Entre los daños materiales se cuenta además la rotura de la puerta y el robo del sistema de cámaras de videovigilancia con su DVR, lo que dificultó el acceso inmediato a imágenes del hecho.

Investigación

A pesar de tratarse de plena madrugada, los efectivos policiales dialogaron con vecinos del barrio que perdieron el sueño a raíz del operativo, y también rastrearon imágenes de otras cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez puso en conocimiento del caso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó la identificación de testigos entre los vecinos, el secuestro de imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Este último trabajo quedó a cargo de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en el lugar para recabar evidencia técnica orientada a identificar a los autores del robo.