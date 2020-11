"Fue a las 14, cuando me subí al auto, me puse el cinturón de seguridad y me predispuse a arrancar. En ese momento, ingresó por la puerta del acompañante un joven, me amenaza para que me baje, forcejeamos y me tira del auto, pero como tenía el cinturón puesto, arrancó y me arrastró casi 50 metros. Fue una escena de terror", expresó la víctima del robo, quien rápidamente, fue socorrida por gente que pasaba por el lugar, quienes dieron aviso al 911.

Detenido auto robado.jpg En pleno macrocentro santafesino. Un delincuente de 18 años le robó el auto a una mujer; fue detenido minutos más tarde mediante una persecución.

Minutos más tarde, personal del Comando Radioeléctrico de la Policía capitalina, es comisionado de un vehículo de similares características circulando por calles del barrio Santa Rosa de Lima, más precisamente por calle Padre Quiroga.

Inmediatamente se emprende una persecución con balizas y sirena, pero observando la falta de respuestas por parte del conductor al accionar policial, se intensifica el seguimiento. Al llegar a la esquina de Juan Díaz de Solís y Juan de Garay, el conductor abordo del auto, impacta la rueda delantera derecha en el cordón, perdiendo velocidad y siendo alcanzado por los Policías. Finalmente es detenido a pocos metros del lugar cuando intentaba darse a la fuga a pie.

El delincuente, de 18 años, fue trasladado a la comisaría 4ta y puesto a disposición del fiscal de turno, Estanislao Giavedoni, quien dispuso quede en calidad de detenido.