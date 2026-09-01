Malvinas: tras la reunión de Gabinete, Milei prepara una cadena nacional sobre los avances diplomáticos

El Presidente prepara un mensaje para exponer la lectura del Gobierno sobre la cuestión de soberanía tras las declaraciones de Donald Trump, quien confirmó que Estados Unidos revisa su posición sobre las islas. Por ahora, Washington no anunció una modificación concreta de su política.

El presidente Javier Milei anunciará hoy por cadena nacional la postura del Gobierno sobre las Malvinas tras declaraciones de Trump.

El presidente Javier Milei hablará este jueves por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas , en un contexto marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la postura de Estados Unidos frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

La decisión fue definida este martes durante la reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada. Allí, el canciller Pablo Quirno presentó un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa del reclamo argentino .

El mensaje presidencial buscará poner en perspectiva lo que el Gobierno considera una oportunidad diplomática a partir de la revisión anunciada por Washington y exponer los pasos que Argentina pretende impulsar en el plano internacional.

Trump confirmó una revisión de la postura estadounidense

La nueva etapa del debate comenzó el lunes 31 de agosto, cuando Trump fue consultado en el Salón Oval sobre si su administración estaba revisando la posición estadounidense respecto de las Islas Malvinas.

El mandatario respondió que revisa todas las posiciones de política exterior, pero no anticipó cuál podría ser el resultado de ese análisis. Reuters señaló que la postura de Estados Unidos se ha caracterizado por mantener una posición de neutralidad en la disputa desde el conflicto de 1982.

LEER MÁS: Trump dijo que podría revisar la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas

La declaración generó repercusión en Argentina porque abrió la posibilidad de un eventual cambio en la estrategia histórica de Washington, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial de modificación de esa política.

Milei considera que se abrió una oportunidad

Tras conocer las declaraciones de Trump, Milei destacó la relevancia política y diplomática del pronunciamiento.

El Presidente consideró que el hecho de que Washington haya puesto bajo revisión su postura constituye un dato significativo para la Argentina y una posibilidad para reforzar el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

Durante una entrevista radial, Milei calificó la cuestión Malvinas como la causa más importante y sagrada para los argentinos y vinculó la eventual revisión estadounidense con los avances que, según sostiene su Gobierno, viene logrando la diplomacia argentina.

La Cancillería sostiene el reclamo diplomático

En paralelo, Quirno ratificó que la estrategia argentina continuará centrada en la vía diplomática y en la defensa del reclamo de soberanía en los distintos ámbitos internacionales.

El canciller destacó el carácter permanente de la cuestión Malvinas para la política exterior argentina y sostuvo que el objetivo es mantener vigente la reivindicación de soberanía mientras se busca fortalecer la posición del país.

La exposición realizada ante el Gabinete permitió además ordenar los distintos aspectos de las negociaciones y contactos diplomáticos que la administración Milei considera parte de esta nueva etapa.

LEER MÁS: Inglaterra respondió a la advertencia de Trump y ratificó su ocupación en Malvinas: "Nuestro compromiso es inquebrantable"

La posición británica permanece sin cambios

Frente a la repercusión de las declaraciones de Trump, el Reino Unido ratificó su posición respecto de las islas y sostuvo que su soberanía sobre el archipiélago no está en discusión.

Desde Londres volvieron a defender el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas y rechazaron cualquier especulación acerca de un cambio en el estatus político del territorio. La posición británica se mantiene firme pese a la revisión anunciada por Washington.

Una señal política con impacto internacional

La posible revisión de la postura estadounidense adquiere una dimensión particular por la estrecha relación política entre Milei y Trump. El Gobierno argentino convirtió el vínculo con Washington en uno de los ejes de su política exterior y considera estratégica la relación con la actual administración republicana.

Sin embargo, el escenario todavía está abierto. Trump confirmó que revisará la posición de Estados Unidos, pero no dijo que Washington vaya a reconocer la soberanía argentina ni anunció un cambio respecto de su postura histórica.

Milei buscará este jueves darle una dimensión institucional a esa nueva coyuntura mediante una cadena nacional en la que expondrá los avances diplomáticos que el Gobierno atribuye a su estrategia sobre la cuestión Malvinas y la oportunidad que, desde la Casa Rosada, observan a partir de la decisión de Trump de revisar la posición estadounidense.