El saldo que dejó el drama y el pánico en San Cristóbal: ocho alumnos heridos y una chica de 17 años internada en Rafaela

La explosión de un neumático sobre la Ruta Provincial 2 desató una estampida en la comunidad educativa sensibilizada por la balacera de marzo. Siete mujeres y un varón de entre 13 y 17 años debieron recibir atención médica . Seis recibieron el alta, una joven sufrió desplazamiento de costillas y derrame pulmonar, y otra menor resultó enyesada.

El suceso ocurrido este jueves por la mañana por el reventón de un neumático en la ruta provincial N° 2 en la ciudad de San Cristóbal tuvo sus efectos dentro de la escuela N° 40 Mariano Moreno. Muchos alumnos que escucharon la explosión tuvieron crisis nerviosa e inclusive muchos se arrojaron desde el primer piso a la planta baja.

Fue una reacción súbita en una comunidad educativa que sigue sensibilizada en extremo después de los acontecimientos ocurridos el 30 de marzo cuando un alumno asesinó a otro con un balazo, e hirió a otros alumnos en el mismo ataque . La reacción de la dirección del establecimiento escolar fue la de aplicar el protocolo vigente, auxiliar a los chicos y contenerlos, y denunciar el suceso ante las autoridades.

Actuó la Policía y los médicos de los servicios de emergencias. Los chicos afectados fueron ocho: siete mujeres y un varón entre 13 y 17 años. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad y el departamento San Cristóbal como en el resto de la provincia de Santa Fe.

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Protocolo de actuación

Las autoridades del establecimiento escolar aplicaron el protocolo vigente y dividieron sus tareas de manera simultánea: unos atendieron a los chicos y los restantes llamaron a la Policía. Cuando llegaron de la Comisaría 1° y de la 4° Inspectoría Zonal, inmediatamente realizaron un cerco y facilitaron la llegada de médicos y de ambulancias al lugar.

Luego, constataron cual fue la causa del suceso y lograron comprobar que fue que reventó la cubierta de un camión, y eso produjo el estruendo, las consecuencias en ocho alumnos, que quedaron bajo una fuerte crisis nerviosa y reaccionaron de manera diferente al estímulo sonoro.

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Siete mujeres y un varón

Ocho alumnos entre 13 y 17 años, siete son mujeres y un varón, fueron trasladados a centros asistenciales donde les fue brindada una urgente atención médica, y sobre el mediodía cuatro de los alumnos recibieron el alta médica.

Durante la tarde otros dos alumnos recibieron el alta médica y una chica de 17 años fue trasladada a la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, ya que como consecuencia de la caída tiene cuatro costillas desplazadas y líquido en uno de sus pulmones, y otra de las menores de 14 años fue enyesada en uno de sus antebrazos.

Informes médicos

Informaron la novedad sobre cada uno de los ocho alumnos que resultaron derivados y atendidos en centros médicos de la ciudad de San Cristóbal a la Jefatura de la Unidad Regional XIII San Cristóbal de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con las fiscalías de la ciudad de San Cristóbal, que pidieron informes médicos sobre cada uno de los alumnos atendidos y cual fue el diagnóstico médico y su evolución.