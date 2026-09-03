El suceso ocurrido este jueves por la mañana por el reventón de un neumático en la ruta provincial N° 2 en la ciudad de San Cristóbal tuvo sus efectos dentro de la escuela N° 40 Mariano Moreno. Muchos alumnos que escucharon la explosión tuvieron crisis nerviosa e inclusive muchos se arrojaron desde el primer piso a la planta baja.
El saldo que dejó el drama y el pánico en San Cristóbal: ocho alumnos heridos y una chica de 17 años internada en Rafaela
La explosión de un neumático sobre la Ruta Provincial 2 desató una estampida en la comunidad educativa sensibilizada por la balacera de marzo. Siete mujeres y un varón de entre 13 y 17 años debieron recibir atención médica. Seis recibieron el alta, una joven sufrió desplazamiento de costillas y derrame pulmonar, y otra menor resultó enyesada.
Por Juan Trento
Fue una reacción súbita en una comunidad educativa que sigue sensibilizada en extremo después de los acontecimientos ocurridos el 30 de marzo cuando un alumno asesinó a otro con un balazo, e hirió a otros alumnos en el mismo ataque. La reacción de la dirección del establecimiento escolar fue la de aplicar el protocolo vigente, auxiliar a los chicos y contenerlos, y denunciar el suceso ante las autoridades.
Actuó la Policía y los médicos de los servicios de emergencias. Los chicos afectados fueron ocho: siete mujeres y un varón entre 13 y 17 años. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad y el departamento San Cristóbal como en el resto de la provincia de Santa Fe.
LEER MÁS: Pánico y saltos desde el primer piso de la escuela de San Cristóbal: confirman que una alumna se quebró la clavícula y fue trasladada Rafaela
Protocolo de actuación
Las autoridades del establecimiento escolar aplicaron el protocolo vigente y dividieron sus tareas de manera simultánea: unos atendieron a los chicos y los restantes llamaron a la Policía. Cuando llegaron de la Comisaría 1° y de la 4° Inspectoría Zonal, inmediatamente realizaron un cerco y facilitaron la llegada de médicos y de ambulancias al lugar.
Luego, constataron cual fue la causa del suceso y lograron comprobar que fue que reventó la cubierta de un camión, y eso produjo el estruendo, las consecuencias en ocho alumnos, que quedaron bajo una fuerte crisis nerviosa y reaccionaron de manera diferente al estímulo sonoro.
Siete mujeres y un varón
Ocho alumnos entre 13 y 17 años, siete son mujeres y un varón, fueron trasladados a centros asistenciales donde les fue brindada una urgente atención médica, y sobre el mediodía cuatro de los alumnos recibieron el alta médica.
Durante la tarde otros dos alumnos recibieron el alta médica y una chica de 17 años fue trasladada a la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, ya que como consecuencia de la caída tiene cuatro costillas desplazadas y líquido en uno de sus pulmones, y otra de las menores de 14 años fue enyesada en uno de sus antebrazos.
Informes médicos
Informaron la novedad sobre cada uno de los ocho alumnos que resultaron derivados y atendidos en centros médicos de la ciudad de San Cristóbal a la Jefatura de la Unidad Regional XIII San Cristóbal de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con las fiscalías de la ciudad de San Cristóbal, que pidieron informes médicos sobre cada uno de los alumnos atendidos y cual fue el diagnóstico médico y su evolución.