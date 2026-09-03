Milei viaja hoy a Chile y a su regreso grabará la cadena nacional sobre Malvinas que se emitirá a la noche

El Presidente grabará este jueves el mensaje que será emitido a las 21 . El Gobierno mantiene el hermetismo sobre el contenido y espera que la revisión anunciada por Washington pueda abrir una oportunidad diplomática para el reclamo argentino

El presidente Javier Milei habla este jueves por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas , luego de las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía del archipiélago . El mandatario tiene previsto viajar esta mañana a Chile y, a su regreso, grabar el mensaje que será emitido a las 21 .

La decisión se conoció este martes, después de que Milei anticipara que el tema iba a formar parte de la reunión de gabinete que encabezó en Casa Rosada. Horas antes, el mandatario había destacado públicamente la importancia de las declaraciones del presidente estadounidense. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Milei en declaraciones radiales.

Trump había señalado el lunes ante periodistas en el Salón Oval que su administración está revisando distintas posiciones de política exterior, entre ellas la vinculada con Malvinas. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, expresó, sin anticipar cuál podría ser el resultado de esa evaluación.

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En medio de los trascendidos por potenciales anuncios, la administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que hoy podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada. De acuerdo a lo que informa Noticias Argentinas, Milei viaja hoy a Chile y emprenderá el retorno a Buenos Aires rápidamente, debido a que a las 16 grabará con los equipos de comunicación el mensaje por la cuestión de Malvinas que se emitirá el mismo jueves a las 21 por cadena nacional.

Milei en Chile

La partida al país vecino está prevista para las 7, dado que a las 10.20 deberá disertar en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal.

Como contó esta agencia, el mandatario aprovechará la visita para entrevistarse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, funcionaria de la administración de Donald Trump, y al mediodía, con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Un anuncio sobre Malvinas que es un misterio

Las declaraciones de Trump adquirieron relevancia porque en los últimos meses medios británicos habían informado que sectores de la administración estadounidense analizaban la posibilidad de modificar su respaldo a la posición de Londres como forma de presión para que el Reino Unido aumentara su gasto en defensa y sus compromisos dentro de la OTAN.

En abril había trascendido además un correo interno del Pentágono que planteaba revisar el respaldo diplomático estadounidense a distintas posesiones de países europeos. Entre los territorios mencionados figuraban las Islas Malvinas.

Qué dijo el gobierno argentino

El canciller Pablo Quirno también se refirió este martes a la posibilidad de un cambio en la política de Washington y sostuvo que el gobierno continuará impulsando el reclamo argentino por vías diplomáticas.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, sostuvo.

Quirno buscó, sin embargo, relativizar la posibilidad de que la estrategia argentina dependa exclusivamente de una decisión estadounidense. Señaló que el país debe fortalecer su posición y continuar llevando el reclamo a los distintos organismos internacionales.

La eventual modificación de la postura estadounidense tiene además una particular dimensión política por la relación estrecha entre Milei y Trump. El presidente argentino convirtió la alianza con Estados Unidos en uno de los pilares de su política exterior y ha expresado en reiteradas oportunidades su afinidad personal e ideológica con el mandatario republicano.

Milei les anunció este martes a sus ministros que el jueves hablará en cadena nacional sobre el tema.

Palabra del Reino Unido

Desde Londres, en tanto, buscaron cerrar rápidamente cualquier especulación sobre la soberanía de las islas. Un vocero del gobierno británico ratificó que su posición es “histórica e inquebrantable” y sostuvo que las Malvinas continuarán siendo un territorio británico de ultramar.

Las autoridades británicas volvieron además a remitirse al referéndum realizado en las islas en 2013, cuando casi la totalidad de los habitantes votó por mantener su actual estatus político.

La Argentina no reconoce la validez de esa consulta, ya que sostiene que la población actual de las islas fue implantada por el Reino Unido después de la ocupación de 1833 y que, por lo tanto, el conflicto debe resolverse como una disputa de soberanía entre ambos Estados.

Por ahora, Trump no anunció ningún cambio formal en la histórica posición estadounidense. Pero sus declaraciones bastaron para que el gobierno argentino colocara nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política.

Milei buscará darle este jueves una dimensión institucional a ese movimiento con un mensaje por cadena nacional, en el que se espera que profundice la lectura que hizo este martes: que la revisión anunciada por Washington puede abrir una oportunidad diplomática para el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.