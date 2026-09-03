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Geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte: el Concejo busca saber si hubo denuncias previas al 0800 municipal que no fueron atendidas por el Ejecutivo local

La iniciativa impulsada por Gastón “Tati” Restagno fue aprobada por unanimidad y busca determinar si el Municipio recibió alertas sobre el establecimiento antes de que quedara expuesto. En cambio, no se trató el proyecto que pretendía citar a tres funcionarios para explicar cómo funcionaron los controles.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de septiembre 2026 · 20:25hs
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Geriátrico clandestino. El Concejo busca información sobre denuncias previas al 0800 municipal.

Geriátrico clandestino. El Concejo busca información sobre denuncias previas al 0800 municipal.

El caso del geriátrico clandestino detectado en barrio Nuevo Horizonte volvió este jueves al centro del debate en el Concejo Municipal de Santa Fe. Los ediles aprobaron por unanimidad un pedido de informes al Ejecutivo municipal para conocer si existieron denuncias previas sobre el establecimiento y, particularmente, si alguna de esas advertencias ingresó a través de la línea 0800 de la Municipalidad.

El proyecto fue impulsado por el concejal Gastón “Tati” Restagno, quien planteó la necesidad de acceder a documentación oficial que permita establecer si el Municipio había recibido alertas antes de que el funcionamiento irregular del lugar tomara estado público.

“Hasta ahora solamente contábamos con la respuesta de algunos funcionarios ante los medios diciendo que no tenían ningún tipo de información de que este geriátrico clandestino funcionara en Nuevo Horizonte”, explicó Restagno.

El objetivo será contrastar esas declaraciones con los registros municipales y determinar si hubo llamados, reclamos o denuncias vinculadas con ese establecimiento u otros geriátricos que pudieran estar funcionando sin las habilitaciones correspondientes.

Buscan saber si hubo alertas que no fueron atendidas

El pedido de informes apunta a reconstruir qué información tenía el Municipio antes de que se conociera públicamente la situación del geriátrico. En particular, los concejales buscan establecer si hubo denuncias, cuándo fueron recibidas, qué área las tomó y qué actuaciones se realizaron a partir de esos avisos, en caso de que hayan existido.

La respuesta del Ejecutivo permitirá determinar si efectivamente no hubo antecedentes formales sobre el establecimiento o si, por el contrario, existieron advertencias que no derivaron en una intervención.

Para Restagno, se trata de una cuestión clave para evaluar el funcionamiento de los mecanismos municipales de fiscalización.

El concejal sostuvo que la revisión no debería limitarse al caso de Nuevo Horizonte, sino extenderse a otros establecimientos destinados al cuidado de personas mayores que funcionan en la ciudad.

No trataron la citación a tres funcionarios

En paralelo, Restagno había presentado otro proyecto para convocar al Concejo a tres responsables de áreas municipales vinculadas con el control y seguimiento de los geriátricos.

La iniciativa contemplaba citar al secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti; a la directora de Adultos Mayores, Susana López; y a Florencia Gentile, responsable del Observatorio.

El objetivo era que los funcionarios explicaran cuáles son los mecanismos de fiscalización existentes, qué controles se realizan y cómo se actúa ante establecimientos que podrían funcionar de manera irregular. Sin embargo, el proyecto no fue tratado durante la sesión de este jueves.

Restagno anticipó que continuará insistiendo con la iniciativa y reclamando explicaciones políticas sobre el funcionamiento de los controles. “Nosotros vamos a seguir presionando. Queremos que se siga tratando este tema para que no vuelva a suceder”, afirmó a Veo Noticias.

El incendio que expuso el geriátrico

El caso de Nuevo Horizonte quedó expuesto a partir del incendio ocurrido el 30 de julio en un inmueble ubicado en Gollán al 10.100. Tras el episodio, se detectó que en el lugar residían personas mayores en un establecimiento que no contaba con la correspondiente habilitación para funcionar como geriátrico.

La situación derivó en una investigación judicial orientada a determinar las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento del establecimiento.

Pero el episodio también abrió otro interrogante: qué controles habían realizado previamente los organismos municipales y si existieron advertencias sobre el lugar antes de que la situación saliera a la luz.

Ese es precisamente el punto que ahora busca esclarecer el Concejo mediante el pedido de informes.

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