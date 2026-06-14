Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei respaldó a Manuel Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El presidente reposteó un mensaje en Instagram que denuncia "operaciones" contra el jefe de Gabinete por el aumento de su patrimonio

14 de junio 2026 · 17:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Manuel Adorni fue respaldado por el presidente Javier Milei.

Manuel Adorni fue respaldado por el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del exvocero.

El gesto del mandatario nacional se produjo a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que se hizo eco de un mensaje redactado por el autor Eric Harris que apuntaba contra las denuncias públicas de los últimos días.

"Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", decía el mensaje de Harris que el mandatario reposteó en una de sus historias este domingo para ratificar su alineamiento con el funcionario.

mileiIG

El pendrive de Manuel Adorni

El clima político se enrareció aún más tras la presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la inclusión tardía de 500.000 dólares que no fueron notificados previamente, que según declaró estaban en un pendrive.

Las explicaciones públicas del funcionario no lograron desactivar las críticas. Legisladores de distintos espacios sostienen que las inconsistencias en la información patrimonial ameritan su comparecencia urgente en el Congreso.

La reacción del jefe de Estado se dio en una semana donde la evolución de los bienes del jefe de ministros acaparó el centro de la escena política, generando pedidos de explicaciones y fuertes cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la oposición.

A pesar de los ruidos internos y de las contradicciones señaladas en torno a lo que el ministro declaró ante el Congreso de la Nación, la conducción del Poder Ejecutivo optó por asimilar la discusión como parte de una campaña de desprestigio, reforzando la permanencia de Adorni en la mesa chica del Gobierno nacional.

Milei Manuel Adorni Patrimonio presidente
Noticias relacionadas
“Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima, es responsable, enfatizó Gisela Scaglia.

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Macri durante su reciente paso por Santa Fe para relanzar al PRO, fuerza que le envió un mensaje directo a Milei.

El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni

“Adorni debió renunciar hace rato. No es víctima, es responsable, enfatizó Gisela Scaglia.

Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

Milei asistió al acto oficial del 20 de junio de 2024.

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Lo último

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Último Momento
Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

Ovación
Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari

Colapinto finalizó 10° por una sanción y Hamilton obtuvo su primera victoria con Ferrari

Colapinto: Esperemos dar un saltito más como equipo

Colapinto: "Esperemos dar un saltito más como equipo"

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial con el pie derecho

La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

La Perla perdió el invicto pero sigue siendo puntero del Apertura Polaca Burtovoy

Se disputó el octavo capítulo en el Top 10 del Regional del Litoral

Se disputó el octavo capítulo en el Top 10 del Regional del Litoral

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo