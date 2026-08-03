Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

Instituto se quedó con un triunfo clave al vencer 1-0 a Lanús en La Fortaleza gracias a un gol de Fernando Alarcón en tiempo de descuento, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 00:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

Lanús volvió a dejar puntos en el camino al caer 1-0 frente a Instituto en La Fortaleza, donde un gol de Fernando Alarcón en el tiempo de descuento castigó al Granate, que sigue sin poder recuperarse tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Un partido parejo que se definió sobre el final

En un encuentro con pocas situaciones claras y mucho equilibrio, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones durante gran parte del juego. Lanús intentó reaccionar tras la dura eliminación sufrida en la Copa Sudamericana, mientras que Instituto buscó aprovechar el envión anímico luego de su victoria frente a Platense.

Durante el complemento, ambos generaron aproximaciones, aunque los arqueros y las defensas respondieron con seguridad para mantener el marcador en cero. Cuando el empate parecía sellado, la Gloria encontró su premio.

Alarcón apareció en el descuento y desató el festejo

A los 46 minutos del segundo tiempo, Instituto dispuso de un tiro de esquina y Fernando Alarcón ganó en las alturas para conectar un cabezazo que venció a Nahuel Losada y decretó el 1-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Flores sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó los seis puntos en el Torneo Clausura, mientras que Lanús volvió a tropezar y profundizó su mal momento tras la eliminación internacional.

En la próxima jornada, el Granate visitará a Unión, mientras que Instituto recibirá a Gimnasia de Mendoza con la intención de extender su buen presente.

LEER MAS: Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

Lanús Instituto Torneo Clausura ganar
Noticias relacionadas
union tiene dia y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al arbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

thiago almada dio el si y river avanza por un refuerzo campeon del mundo

Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

aldosivi no le encuentra la vuelta: perdio ante gimnasia de la plata

Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

river sumo su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de coudet quedo bajo la lupa

River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

Lo último

La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

Último Momento
La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

Boca igualó con Newells y sigue sin despegar en el Torneo Clausura

Boca igualó con Newell's y sigue sin despegar en el Torneo Clausura

Ovación
Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Boca igualó con Newells y sigue sin despegar en el Torneo Clausura

Boca igualó con Newell's y sigue sin despegar en el Torneo Clausura

River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal