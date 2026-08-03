La Fortaleza fue de Instituto: la Gloria festejó ante Lanús sobre la hora

Instituto se quedó con un triunfo clave al vencer 1-0 a Lanús en La Fortaleza gracias a un gol de Fernando Alarcón en tiempo de descuento, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Lanús volvió a dejar puntos en el camino al caer 1-0 frente a Instituto en La Fortaleza, donde un gol de Fernando Alarcón en el tiempo de descuento castigó al Granate, que sigue sin poder recuperarse tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

En un encuentro con pocas situaciones claras y mucho equilibrio, ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones durante gran parte del juego. Lanús intentó reaccionar tras la dura eliminación sufrida en la Copa Sudamericana, mientras que Instituto buscó aprovechar el envión anímico luego de su victoria frente a Platense.

Durante el complemento, ambos generaron aproximaciones, aunque los arqueros y las defensas respondieron con seguridad para mantener el marcador en cero. Cuando el empate parecía sellado, la Gloria encontró su premio.

Alarcón apareció en el descuento y desató el festejo

A los 46 minutos del segundo tiempo, Instituto dispuso de un tiro de esquina y Fernando Alarcón ganó en las alturas para conectar un cabezazo que venció a Nahuel Losada y decretó el 1-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Flores sumó su segunda victoria consecutiva y alcanzó los seis puntos en el Torneo Clausura, mientras que Lanús volvió a tropezar y profundizó su mal momento tras la eliminación internacional.

En la próxima jornada, el Granate visitará a Unión, mientras que Instituto recibirá a Gimnasia de Mendoza con la intención de extender su buen presente.

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