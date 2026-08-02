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Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

River dió un paso clave en el mercado de pases tras recibir el visto bueno de Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina, aceptó la posibilidad de regresar al fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 23:48hs
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Thiago Almada dió el sí y River avanza por un refuerzo campeón del mundo

River quedó a un paso de sumar a Thiago Almada como refuerzo para este semestre. El campeón del mundo ya dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino y ahora resta que el club de Núñez alcance un acuerdo con Atlético de Madrid.

Almada eligió el proyecto de River y descartó otras propuestas

La posibilidad de ver a Thiago Almada con la camiseta de River tomó fuerza en las últimas horas. El mediocampista de 25 años dio su conformidad para incorporarse al equipo de Eduardo Coudet y priorizó el proyecto deportivo del conjunto de Núñez por encima de otras ofertas que tenía sobre la mesa.

Entre ellas apareció la de Flamengo, que estaba dispuesto a realizar una fuerte inversión para quedarse con la totalidad de su pase. Sin embargo, el ex Vélez optó por regresar al fútbol argentino y convertirse en uno de los refuerzos estrella del Millonario.

Desde la dirigencia riverplatense aguardaron la decisión del futbolista una vez finalizada su participación en el Mundial 2026 y, tras conocer su postura, aceleraron las negociaciones para intentar concretar el fichaje.

Las negociaciones con Atlético de Madrid entran en la etapa decisiva

Con el acuerdo del jugador prácticamente cerrado, el siguiente paso será alcanzar un entendimiento con Atlético de Madrid, club dueño de los derechos económicos de Almada.

River pretende adquirir el 50% de la ficha en una operación cercana a los 20 millones de euros. De concretarse en esos valores, se transformaría en la compra más costosa en la historia de la institución.

Para avanzar en la negociación, el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo viajaron a España con el objetivo de reunirse con las autoridades del conjunto madrileño y acercar posiciones.

Atlético de Madrid había invertido alrededor de 40 millones de euros por el futbolista durante 2025 y busca recuperar una parte importante de ese monto. En ese contexto, la propuesta presentada por River aparece como una alternativa que podría satisfacer a ambas partes.

Aunque todavía restan definir algunos detalles y no existe un anuncio oficial, en Núñez son optimistas y confían en que la operación pueda resolverse en los próximos días. Si las conversaciones llegan a buen puerto, Thiago Almada se convertirá en uno de los grandes refuerzos del fútbol argentino y en una incorporación histórica para el Millonario.

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