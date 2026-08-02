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Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

Aldosivi cayó 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José María Minella, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Tiburón llegó a 19 partidos sin conocer la victoria en la Liga Profesional y continúa comprometido con la lucha por la permanencia.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 23:14hs
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Aldosivi no le encuentra la vuelta: perdió ante Gimnasia de La Plata

Aldosivi continúa atravesando un difícil presente futbolístico. El conjunto marplatense perdió 2-1 ante Gimnasia de La Plata, sumó su 19° partido consecutivo sin ganar en la Liga Profesional, con un total de 9 derrotas y 10 empates.

Gimnasia fue más efectivo y golpeó en los momentos justos

El conjunto marplatense volvió a mostrar dificultades para sostener un buen rendimiento durante los 90 minutos y terminó pagando caro la eficacia de su rival. Si bien Aldosivi generó algunas situaciones en el comienzo del partido, no logró transformarlas en gol y Gimnasia aprovechó cada oportunidad que tuvo para sacar diferencias.

Las primeras llegadas fueron para el equipo local. Rodrigo González tuvo una destacada participación en dos acciones claras: primero con un centro que pegó en el travesaño y luego con un remate que encontró una buena respuesta del arquero Nelson Insfrán.

Sin embargo, cuando Gimnasia aceleró marcó la diferencia. A los 34 minutos del primer tiempo, Silva Torrejón apareció por sorpresa para abrir el marcador y, cinco minutos más tarde, Agustín Auzmendi conectó de cabeza un centro desde la izquierda para establecer el 2-0 antes del descanso.

LEER MAS: Aldosivi recibe a Gimnasia en Mar del Plata con la necesidad de volver al triunfo

En el complemento, Aldosivi intentó reaccionar con los ingresos de Tomás Fernández y Nicolás Gaitán. Federico Laurelli estuvo cerca de descontar en dos oportunidades, pero nuevamente apareció Insfrán para mantener la ventaja del Lobo.

El descuento no alcanzó y la preocupación sigue creciendo

Con el correr de los minutos, Gimnasia volvió a lastimar y amplió la diferencia gracias a una buena definición de Agustín Colazo, que aprovechó un pase en profundidad para vencer a Ignacio Chicco.

Lejos de bajar los brazos, Aldosivi fue en busca del descuento y lo consiguió a los 33 minutos del segundo tiempo. Nicolás Gaitán anticipó de cabeza en el primer palo tras un centro de Martín García y puso el 2-1 que renovó la ilusión del equipo marplatense.

Pese al empuje del tramo final, el Tiburón no encontró los caminos para alcanzar la igualdad y terminó sumando una nueva derrota en el campeonato.

Con este resultado, Aldosivi acumula 19 partidos sin victorias en la Liga Profesional, con un registro de nueve empates y diez derrotas, una racha que lo mantiene en la zona de descenso y obliga al equipo a reaccionar cuanto antes si quiere conservar la categoría. A pesar de la caída, la victoria de Barracas Central sobre Deportivo Riestra evitó que la diferencia con uno de sus rivales directos se ampliara en la tabla general, aunque el margen de error continúa reduciéndose con el paso de las fechas.

Aldosivi Gimnasia de La Plata perdió
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