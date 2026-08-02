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River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

River perdió 1-0 frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura y acumuló su cuarta derrota consecutiva desde el inicio del semestre. El único gol del encuentro fue un tanto en contra de Nicolás Otamendi.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 22:16hs
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River sumó su cuarta derrota consecutiva y el ciclo de Coudet quedó bajo la lupa

River suma su cuarta derrota consecutiva, cayó ante Rosario Central en condición de local por 1-0 y tras el pitazo final, los hinchas despidieron al equipo con silbidos y fuertes muestras de descontento.

Un nuevo golpe para un River que no encuentra respuestas

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet volvió a dejar una imagen preocupante y sufrió una nueva derrota, esta vez en el estadio Monumental frente a Rosario Central. El equipo volvió a mostrar dificultades para generar situaciones de peligro y terminó pagando caro un error que definió el encuentro.

El único tanto de la noche llegó por intermedio de Nicolás Otamendi, quien desvió la pelota hacia su propio arco y terminó marcando en contra, dándole la ventaja al conjunto rosarino.

Con el correr de los minutos, River buscó la igualdad, pero nunca encontró claridad en los últimos metros. Rosario Central supo sostener la diferencia y, pese a la expulsión de Emanuel Coronel en el tramo final del partido, logró conservar el resultado hasta el cierre.

LEER MAS: River recibe a Rosario Central en un partido clave para el futuro de Coudet

Silbidos para el equipo y un futuro incierto para Coudet

El presente del Millonario es cada vez más delicado. Con esta caída, River acumula cuatro derrotas consecutivas desde el comienzo del segundo semestre y atraviesa una de sus peores rachas de los últimos años.

El equipo quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder frente a Aldosivi y luego enlazó tres caídas consecutivas en el Torneo Clausura ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central, una seguidilla que encendió las alarmas en Núñez.

Al finalizar el encuentro, el descontento de los hinchas se hizo sentir con silbidos e insultos dirigidos a los futbolistas, al cuerpo técnico y también a la dirigencia. La continuidad de Eduardo Coudet comienza a ser tema de debate entre los simpatizantes, mientras el entrenador decidió no brindar la habitual conferencia de prensa tras el partido. Desde su entorno explicaron que la decisión responde a la intención de "trabajar en silencio" para intentar revertir el complicado momento futbolístico que atraviesa el equipo.

River derrota Eduardo Coudet
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