Boca igualó con Newell's y sigue sin despegar en el Torneo Clausura

Newell's y Boca igualaron 2-2 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize estuvo dos veces en ventaja, pero la Lepra reaccionó en el complemento y, cuando parecía quedarse con la victoria, Alan Velasco apareció sobre el final para rescatar un punto para Boca.

Boca igualó 2-2 ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Xeneize dejó escapar la ventaja, estuvo cerca de quedarse sin nada, pero un gol de Alan Velasco en el complemento le permitió rescatar un punto en Rosario.

El encuentro comenzó con un Boca más protagonista, que dominó la posesión y generó las situaciones más claras durante la primera etapa. Miguel Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el travesaño y, minutos después, el conjunto visitante encontró el premio a su insistencia.

A los 29 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacíbar apareció dentro del área para conectar de cabeza y poner el 1-0 para el Xeneize. La jugada no estuvo exenta de polémica, ya que los futbolistas de Newell's reclamaron una presunta mano de Lautaro Di Lollo en el área previa al gol, aunque el árbitro Andrés Merlos decidió no sancionar penal.

Con la ventaja, Boca manejó el trámite hasta el descanso, mientras que la Lepra buscó reaccionar sin demasiada claridad en los metros finales.

La Lepra lo dio vuelta, pero Velasco salvó a Boca

El segundo tiempo tuvo un desarrollo completamente distinto. Newell's salió decidido a cambiar la historia y encontró rápidamente el empate. A los seis minutos, Matías Cóccaro aprovechó una jugada iniciada desde un lateral y marcó el 1-1, repitiendo una fórmula que ya le había dado resultado en encuentros anteriores.

El envión anímico favoreció al conjunto rosarino, que siguió atacando y logró dar vuelta el marcador a los 13 minutos. Luca Regiardo sacó un potente remate que se metió en el ángulo y desató el festejo de los hinchas locales con un verdadero golazo.

Sin embargo, Boca no bajó los brazos. El Vasco Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Alan Velasco y Milton Giménez para buscar mayor profundidad en ataque. La apuesta dio resultado a los 35 minutos del complemento, cuando Leonel Flores asistió con precisión a Velasco, quien definió de primera para establecer el 2-2 definitivo.

En los minutos finales ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, aunque el marcador ya no volvió a modificarse. Con este empate, Newell's y Boca repartieron puntos en Rosario y continúan sin encontrar la regularidad que buscan en el inicio del Torneo Clausura.

En la próxima fecha, Newell's visitará a Defensa y Justicia, mientras que Boca recibirá a Estudiantes en el partido pendiente correspondiente a la segunda jornada del certamen.