Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

El conjunto tatengue, volvió al triunfo y le ganó por 2-1 a Banfield en el Estadio Florencio Sola por la fecha 2 del Torneo Clausura Femenino.

Unión llega con el ánimo en alto tras conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura de la Primera División del fútbol femenino. Las Tatengas derrotaron como visitantes a Banfield por 2-1 en el estadio Florencio Solá y extendieron su gran momento luego del histórico triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Unión había iniciado el Torneo Clausura de la mejor manera posible al quedarse con una victoria histórica frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2-0. Los goles de Emilse Albornos y Agustina Marani le permitieron al equipo santafesino conseguir su primer triunfo en la máxima categoría del fútbol femenino.

La victoria tuvo un significado especial para las dirigidas por el cuerpo técnico, ya que llegó después de un complicado Torneo Apertura, en el que las Tatengas no habían podido sumar de a tres desde su debut en Primera División. Ese resultado significó un desahogo y una inyección de confianza para afrontar el nuevo campeonato con otra perspectiva.

Con ese envión, Unión volvió a demostrar su crecimiento y confirmó que está dispuesto a competir de igual a igual en la categoría.

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Albornos y Acevedo, las protagonistas del triunfo ante Banfield

En su segunda presentación del Clausura, Unión volvió a festejar, esta vez en condición de visitante frente a Banfield en el estadio Florencio Solá. El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que logró ponerse en ventaja, con un gol de Yosneidy Zambrano,a los 8 minutos del primer tiempo, pero las Tatengas reaccionaron rápidamente y fueron en busca de la igualdad.

A los 16 minutos del primer tiempo apareció Camila Acevedo para marcar el empate y devolverle la tranquilidad al equipo santafesino. Desde ese momento, Unión se acomodó en el partido y buscó aprovechar los espacios para quedarse con los tres puntos.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la igualdad, Emilse Albornos volvió a aparecer como figura del equipo. En el último minuto del partido, a los 45 minutos del segundo tiempo, la delantera marcó el gol de la victoria y selló el triunfo por 2-1 para las Tatengas.

Con seis puntos sobre seis posibles, Unión disfruta de un arranque perfecto en el Torneo Clausura y empieza a escribir una nueva historia en la Primera División del fútbol femenino.