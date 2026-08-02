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Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

El santafesino Alan Crenz superó en la FAB de Buenos Aires al mexicano Juan Carlos Sánchez López en el tercer asalto y retuvo su título latino superligero FIB

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 10:11hs
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El Rusito sigue siendo el campeón: Alan Crenz retuvo por KO su título latino superligero FIB.

fotos gentileza Boxeo de Primera /OR Promotions.

El Rusito sigue siendo el campeón: Alan Crenz retuvo por KO su título latino superligero FIB.

El combate estelar de la vuelta del evento La Leyenda Continua al estadio de la Federación Argentina de Box tuvo como protagonistas al argentino Alan Crenz y al mexicano Juan Sánchez, quiénes disputaron el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo. En su primera defensa, Crenz superó por KO en el tercer round a Sánchez y retuvo su cinturón.

Crenz fue impiadoso con el mexicano el Bronco Sánchez

El campeón no salió a especular. Desde el primer campanazo, descifró la propuesta de su rival y trabajó los momentos para realizar sus descargas. Con izquierda, con derecha, por arriba y por abajo, el santafesino fue encontrando a un Sánchez que trató de alejarse de Crenz con sus desplazamientos, pero que en ofensiva poco pudo hacer.

Crenz siempre lo asediaba, le cortaba el ring y lo conectaba, hasta que en el tercer capítulo un preciso derechazo al mentón tumbó al mexicano, quién no pudo levantarse. Buena presentación del Rusito, importante pensando en posicionarse en el ránking FIB y en una posible oportunidad en el exterior. El oriundo de Santo Tomé, Santa Fé, realizó su segundo combate del 2026, obteniendo su victoria número dieciocho, de las cuáles todas menos una fueron por la vía rápida.

El santafesino de Col&oacute;n, Alan Crenz, se abraza con su entrenador Carlos Lemos tras ganar en la FAB.

El santafesino de Colón, Alan Crenz, se abraza con su entrenador Carlos Lemos tras ganar en la FAB.

Gratificante victoria para el púgil de Colón

El santafesino Alan David Crenz (18-2-0, 17KOs) derrotó por nocaut en el round 3 al mexicano Juan Carlos Bronco Sánchez López (9-3-1, 6KOs) en el Estadio de la Federación Argentina de Box y retuvo su título latino superligero FIB. Una derecha limpia al mentón del azteca en el tramo inicial del episodio número 3 terminó con una contienda que ya en los primeros movimientos se mostraba a favor del Rusito.

De esta manera el púgil argentino estrenó la faja latina superligero FIB que obtuvo el pasado 14 de febrero en su triunfo ante el también mexicano Víctor Quezada. Y con 25 años, "El Rusito" Sabalero de Santo Tomé se mantiene como uno de los noqueadores más importantes del país, con una efectividad del 95% en victorias por la vía rápida.

Además esta victoria le sirve para buscar reposicionarse, tras su paso por WBC Grand Prix del año pasado, dentro de la categoría de las 140 libras dentro de la línea de la Federación Internacional de Box que actualmente no cuenta con un campeón vigente.

Alan Crenz título nocaut
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