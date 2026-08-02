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Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

El Unión de Leonardo Madelón afrontará un exigente tramo del campeonato durante agosto. La Liga Profesional confirmó días y horarios de las próximas cuatro jornadas.

2 de agosto 2026 · 09:38hs
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Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La Liga Profesional de Fútbol oficializó este domingo la programación correspondiente a las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026, un cronograma que permitirá a los clubes organizar con mayor precisión su calendario para las próximas semanas. En ese contexto, Unión ya sabe cuándo volverá a jugar en condición de local y cuáles serán sus próximos viajes.

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El conjunto conducido por Leonardo Madelón tendrá un mes de agosto con cuatro compromisos importantes, entre ellos una visita de riesgo a San Lorenzo y un duelo interzonal frente a Aldosivi en Mar del Plata.

Cuatro partidos para que Unión levante cabeza en la Zona A

El primer compromiso confirmado será el lunes 10 de agosto, cuando Unión reciba a Central Córdoba desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha del campeonato.

Cinco días más tarde llegará una prueba de jerarquía. El sábado 15 de agosto, también desde las 14.30, el Tatengue visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en uno de los encuentros más atractivos de la quinta jornada.

La continuidad del calendario marcará otro viaje para el elenco rojiblanco. El viernes 21 de agosto, por la fecha interzonal, se enfrentará a Aldosivi desde las 14.30.

Luego, Unión volverá a presentarse ante su gente. Será el viernes 28 de agosto, cuando reciba a Sarmiento a las 21.15, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha.

Así quedó el cronograma completo

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Independiente Rivadavia – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell's (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell's – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Independiente Rivadavia (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mendoza) – Talleres (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Viernes 21 de agosto

14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mendoza)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Independiente Rivadavia

21.00 Newell's – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

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Domingo 30 de agosto

15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mendoza) (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell's (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

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