Uno Santa Fe | La Libertad Avanza

Primera foto de la mesa política de La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

El gobierno difundió la primera foto oficial de su mesa política tras la derrota en Buenos Aires, con Milei, Karina, Bullrich, Francos, Menem, Caputo y Adorni

9 de septiembre 2025 · 17:23hs
La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei

La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei encabezó la primera foto oficial de la mesa política nacional junto a Karina Milei, Bullrich, Francos, Caputo, Menem y Adorni.

El gobierno nacional difundió este martes la primera imagen oficial de la mesa política nacional, conformada tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una contundente derrota frente al peronismo.

La fotografía, acompañada de un comunicado difundido en la red social X, refleja el núcleo de poder que buscará ordenar la estrategia política después del traspié electoral. “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, señala el texto oficial.

En la cabecera se ubicó el presidente Javier Milei, flanqueado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. También aparecen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial y diputado nacional electo, Manuel Adorni. Del otro lado de la mesa se sentaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor político Santiago Caputo.

>> Leer más: Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

El comunicado difundido junto a la foto ratificó el tono confrontativo del oficialismo: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede”.

El tuit de La Libertad Avanza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1965474239458263138&partner=&hide_thread=false

La Libertad Avanza Milei Karina Milei elecciones
Noticias relacionadas
Pullaro reaccionó ante la convocatoria realizada por el gobierno Nacional 

Pullaro le advirtió a Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"

el peronismo le saco mas de 13 puntos a la libertad avanza en buenos aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

La Libertad Avanza en Santa Fe

Pellegrini: "En octubre la Libertad Avanza tiene que teñir de violeta Santa Fe"

La Libertad Avanza en Santa Fe

Pellegrini: "En octubre la Libertad Avanza tiene que teñir de violeta Santa Fe"

Lo último

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: Esto destruye familias completas y lastima a niños

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: "Esto destruye familias completas y lastima a niños"

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Último Momento
Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: Esto destruye familias completas y lastima a niños

Manifestación en el Día contra las Falsas Denuncias: "Esto destruye familias completas y lastima a niños"

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

En VIVO: la Convención reformadora define el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

Diego Spagnuolo analiza ser arrepentido en la causa de presuntas coimas en Discapacidad

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional