Uno Santa Fe | Política | gobernadores

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

El presidente recibió este jueves a los mandatarios provinciales para una nueva ronda de diálogo político. Los gobernadores que no fueron invitados

30 de octubre 2025 · 19:29hs
El presidente Javier Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que se anticipó como una reedición del Pacto de Mayo, celebrado en Tucumán el año pasado. La cita fue a las 17 en el Salón Norte del primer piso del palacio de gobierno.

Desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior confirmaron que todos los mandatarios convocados aceptaron la invitación. Solo quedaron fuera cuatro gobernadores peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no recibieron convocatoria oficial.

El regreso de Ziliotto y Vidal

Milei podrá repetir la foto del Pacto de Mayo, aunque con dos gobernadores más que en aquella ocasión. Esta vez participarán Claudio Vidal (Santa Cruz), quien el año pasado no asistió por una nevada histórica en su provincia, y Sergio Ziliotto (La Pampa), que tras su triunfo en las elecciones provinciales del domingo se mostró abierto al diálogo con la Casa Rosada.

“Siempre vamos a estar dispuestos a fijar políticas que contengan a todos. Queremos pelear por lo que nos corresponde sin quitarle nada a nadie”, afirmó Ziliotto en declaraciones radiales, antes de confirmar su presencia.

LEER MÁS: Con la presencia de Pullaro, Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada para avanzar en las reformas

Los gobernadores confirmados

Entre los asistentes confirmados figuran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Por Mendoza, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado, ya que Alfredo Cornejo se encuentra de viaje en Francia. En tanto, Neuquén estará representada por la diputada Zulma Reina, en nombre del gobernador Rolando Figueroa.

Una reunión con tono político

El encuentro fue organizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según fuentes oficiales, el objetivo es abrir una nueva etapa de diálogo con las provincias, centrada en la discusión del presupuesto 2026 y en la coordinación de políticas de desarrollo.

La convocatoria se da en un contexto de recomposición del vínculo entre la Nación y los gobiernos provinciales. Milei busca reforzar su alianza con los mandatarios aliados y tender puentes con sectores del peronismo dialoguista, aunque mantiene su línea de confrontación con los gobernadores que considera “populistas”.

gobernadores Milei Casa Rosada Axel Kicillof
Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Los gobernadores se encontraron con el jefe del Estado argentino en la firma del Pacto de Mayo.

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Los gobernadores de Provincias Unidas no lograron ser competitivos y ahora su posicionamiento tiene otro valor.

Milei arma acuerdos ¿de barro?

Lo último

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Último Momento
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros