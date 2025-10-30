La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

Se cerró la fase regular del Clausura Proyección, la reserva de Unión cuarta y se medirá con Atlético Tucumán en los playoffs con ventaja de localía

La reserva de Unión cerró la fase regular del Clausura Proyección con un triunfo de visitante ante Belgrano y tenía que esperar hasta este jueves para ver cómo quedaba y contra quién se cruzaría en los playoffs. El Tate terminó cuarto, por lo que se enfrentará a Atlético Tucumán con la ventaja de localía.

La posición de Unión se definió gracias a una combinación de resultados de la última fecha. El Tate sumó 28 puntos, igual que Racing, y ambos quedaron empatados también en la diferencia de goles. Sin embargo, Unión terminó por encima gracias a la mayor cantidad de goles a favor (28 contra 25), un detalle que le otorgó la cuarta plaza.

Unión Reserva La reserva de Unión se cruzará con Atlético Tucumán en los playoffs.

En paralelo, existía la posibilidad de que el equipo finalizara tercero, pero Huracán venció a Barracas Central, asegurando su lugar en la tabla y dejando a Unión finalmente en la cuarta posición. Este desenlace determinó no solo el cruce de playoffs, sino también la ventaja de localía, un aspecto clave en esta instancia de eliminación directa.

Así serán los cruces de playoffs de la reserva del Clausura

Boca – Lanús

Belgrano – San Lorenzo

Huracán – Independiente

Unión – Atlético Tucumán

Rosario Central – Argentinos Juniors

River – Tigre

Gimnasia – Newell's

Instituto – Racing