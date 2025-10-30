Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

Se cerró la fase regular del Clausura Proyección, la reserva de Unión cuarta y se medirá con Atlético Tucumán en los playoffs con ventaja de localía

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2025 · 18:25hs
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

Prensa Unión

La reserva de Unión cerró la fase regular del Clausura Proyección con un triunfo de visitante ante Belgrano y tenía que esperar hasta este jueves para ver cómo quedaba y contra quién se cruzaría en los playoffs. El Tate terminó cuarto, por lo que se enfrentará a Atlético Tucumán con la ventaja de localía.

• LEER MÁS: Unión hizo importantes avances para cerrar el tema Levinton y levantar el embargo

La posición de Unión se definió gracias a una combinación de resultados de la última fecha. El Tate sumó 28 puntos, igual que Racing, y ambos quedaron empatados también en la diferencia de goles. Sin embargo, Unión terminó por encima gracias a la mayor cantidad de goles a favor (28 contra 25), un detalle que le otorgó la cuarta plaza.

Unión Reserva
La reserva de Unión se cruzará con Atlético Tucumán en los playoffs.

La reserva de Unión se cruzará con Atlético Tucumán en los playoffs.

En paralelo, existía la posibilidad de que el equipo finalizara tercero, pero Huracán venció a Barracas Central, asegurando su lugar en la tabla y dejando a Unión finalmente en la cuarta posición. Este desenlace determinó no solo el cruce de playoffs, sino también la ventaja de localía, un aspecto clave en esta instancia de eliminación directa.

• LEER MÁS: Unión y la fórmula que conoce de memoria pensando en el partido ante Newell's

Así serán los cruces de playoffs de la reserva del Clausura

Boca – Lanús

Belgrano – San Lorenzo

Huracán – Independiente

Unión – Atlético Tucumán

Rosario Central – Argentinos Juniors

River – Tigre

Gimnasia – Newell's

Instituto – Racing

Unión Reserva Atlético Tucumán
Noticias relacionadas
Unión y la fórmula que conoce de memoria para jugar como visitante.

Unión y la fórmula que conoce de memoria pensando en el partido ante Newell's

union ya tiene dia y hora para recibir a barracas central por la fecha 15 del clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

la reserva de union le gano a belgrano en cordoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

colazo: cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo mas importante para el club

Colazo: "Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club"

Lo último

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Último Momento
El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros