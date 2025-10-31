Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Se conocieron los convocados de Unión para pisar un Marcelo Bielsa que será un hervidero para jugar ante Newell's por la fecha 14 del Clausura

Unión ya tiene lista la nómina de convocados para enfrentar este viernes, desde las 21.15, a Newell's , en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura , en busca de otros tres puntos para intentar asegurar su lugar en zona de playoffs.

El equipo de Leonardo Madelón buscará prolongar su buen momento tras la victoria frente a Defensa y Justicia y, si bien el entrenador no confirmó oficialmente la formación, mantendría los mismos 11 que iniciaron el último compromiso en el 15 de Abril.

Entre los citados aparece la base habitual del plantel, aunque con una baja cantada: la de Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha y quedó al margen de esta convocatoria. Otro que no figura es el paraguayo Fernando Díaz, que sigue sin lograr ganarse un lugar en la consideración del DT.

El resto de los nombres son los que vienen formando parte del grupo en las últimas fechas, en un equipo que mantiene regularidad y busca consolidar su lugar en la tabla para seguir con chances de clasificación a los playoffs.

Los convocados de Unión