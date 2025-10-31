Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Se conocieron los convocados de Unión para pisar un Marcelo Bielsa que será un hervidero para jugar ante Newell's por la fecha 14 del Clausura

31 de octubre 2025 · 00:16hs
Unión ya tiene lista la nómina de convocados para enfrentar este viernes, desde las 21.15, a Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, en busca de otros tres puntos para intentar asegurar su lugar en zona de playoffs.

El equipo de Leonardo Madelón buscará prolongar su buen momento tras la victoria frente a Defensa y Justicia y, si bien el entrenador no confirmó oficialmente la formación, mantendría los mismos 11 que iniciaron el último compromiso en el 15 de Abril.

Entre los citados aparece la base habitual del plantel, aunque con una baja cantada: la de Augusto Solari, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha y quedó al margen de esta convocatoria. Otro que no figura es el paraguayo Fernando Díaz, que sigue sin lograr ganarse un lugar en la consideración del DT.

El resto de los nombres son los que vienen formando parte del grupo en las últimas fechas, en un equipo que mantiene regularidad y busca consolidar su lugar en la tabla para seguir con chances de clasificación a los playoffs.

Los convocados de Unión

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Argentina XV y una exigente prueba europea

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo de Paraná

Argentina XV y una exigente prueba europea

Lanús le ganó a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros