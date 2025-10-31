El Turismo Carretera se presenta en el autódromo de Paraná

Con 50 pilotos el Turismo Carretera correrá la tercera fecha de la Copa de Oro este fin de semana en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos de la ciudad de Paraná

Con el auspicio de UNO, el TC, el TC Pista y la Fórmula 2 llegan a Paraná para un fin de semana a pura velocidad.

El próximo fin de semana el Turismo Carretera se hará presente en el autódromo de la ciudad de Paraná. En el escenario del Club de Volantes Entrerrianos se disputará la tercera fecha de la Copa de Oro. La actividad en pista comenzará el sábado. Desde el jueves estarán comenzando a llegar todos los equipos.

La última visita al circuito de la capital entrerriana se dio el 29 de septiembre del 2024. En esa oportunidad el ganador fue Diego Ciantini. Al de Balcarce lo acompañaron en el podio Julián Santero y Valentín Aguirre. El Turismo Carretera visitó por primera vez la tierra paranaense en el año 1997. Esa final se la llevó Juan María Traverso.

De los pilotos que están corriendo en la actualidad, el piloto Christian Ledesma es el más ganador en Paraná. El de Mar del Plata ganó en 2001, 2004 y dos en 2007. Lo sigue Matías Rossi con dos triunfos (2014 y 2018). También ganaron Mariano Werner, Jonatan Castellano, Mauricio Lambiris y Juan Cruz Benvenuti.

Los autos del TC por las calles de Paraná

El Turismo Carretera ya se palpita en la ciudad de Paraná. La categoría más popular que tiene la República Argentina se instalará el fin de semana en la capital entrerriana para disputar la tercera fecha de la Copa de Oro.

En el marco de lo que será un nuevo capítulo del TC, la ciudad tendrá distintas actividades antes del inicio del trabajo en pista. El viernes por la tarde, autos del Turismo Carretera se mezclarán con el tránsito paranaense para que la gente pueda disfrutar de un momento único.

image El Turismo Carretera llevará adelante la tercera fecha de la Copa de Oro con 50 pilotos en Paraná.

A las 17. 30 hs los pilotos Mariano Werner, Agustín Martínez, Rodrigo Lugon y Gaspar Chansard se encontrarán en la estación de Servicios Shell ubicada en la Av. Laurencena 98 de dicha ciudad. Una hora más tarde, desde esa estación, a las 18,30, saldrán los autos del TC a girar por el Parque Urquiza hasta la parte alta de la barranca donde está el Monumento al General Justo José de Urquiza. El mismo se encuentra en el Boulevard Alameda de la Federación y Enrique Berduc. A los pilotos nombrados se sumarán Norberto Fontana y Juan Cruz Benvenuti para cerrar con una conferencia de prensa junto a las autoridades.

Programa educativo estará en Paraná

ACTC Educación llegará a la ciudad de Paraná para llevar adelante una nueva edición de la Jornada Mecánica de Vehículos ACTC que se realizará el jueves 30 de octubre en la E.E.T. N°21 “Libertador General Don José de San Martín”, ubicada en Blas Parera 1055. Los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación que abordará temáticas como la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de tipos de chasis y de sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos técnicos.

El viernes 31, en la E.E.T. N°21, lugar donde también se realizará la Jornada Mecánica, se llevará a cabo el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13 horas, con la presencia especial de un piloto de Turismo Carretera. La capacitación estará dirigida por Diego Garay y Claudio Alonso, quienes evaluarán a los alumnos a través de un test que plantea interrogantes como: ¿Por qué ocurren los siniestros viales?, ¿Cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias? y ¿Qué acciones tomar ante una emergencia? El programa propone reflexionar sobre temas esenciales: el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, la importancia de ser pasajeros conscientes, el respeto por las normas del transporte público y la función de la policía en la investigación de siniestros. El Gobierno de Entre Ríos declaró, mediante una resolución oficial, que las jornadas y actividades impulsadas por ACTC Educación son de interés educativo provincial.

Cronograma de actividades en Paraná

Con el auspicio de UNO en el marco de su 20° aniversario, el autódromo de Paraná será escenario este fin de semana de una gran cita del automovilismo nacional. El Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 iniciarán su actividad el sábado por la mañana con entrenamientos, anticipando un espectáculo de alto nivel para el público entrerriano.

image El domingo el TC estará largando la final a la hora 13,30. Ese día, por la mañana, se desarrollarán las series del TC Pista y del TC.

El sábado, la acción en pista se iniciará a las 9 con el primer entrenamiento de la Fórmula 2, seguido por el TC Pista y el Turismo Carretera, que saldrá a pista desde las 11.05 con el primer entrenamiento del Grupo B y luego el del Grupo A a las 11:30. Más tarde, desde las 13:20, se desarrollará el segundo entrenamiento del TC, mientras que la clasificación está prevista a partir de las 16.03, dividida en cuatro cuartos de ocho minutos cada uno.

La jornada sabatina también contará con la actividad de las otras categorías: la Fórmula 2 tendrá su clasificación a las 11.55 y una carrera clasificatoria a las 15.10, mientras que el TC Pista entrenará a las 9.25 y 12.10, y clasificará desde las 15.25, en tres tercios de ocho minutos cada uno.

El domingo, la actividad comenzará temprano con las series del TC Pista a las 9.15 y 9.40. Luego será el turno del Turismo Carretera, que disputará sus tres series a las 10.10, 10.35 y 11. La Fórmula 2 correrá su final a las 11.25, a 12 vueltas o 20 minutos como máximo.

Más tarde, el TC Pista definirá su competencia final desde las 12.15, en una carrera de 20 vueltas o 40 minutos de duración. Finalmente, el plato fuerte del fin de semana será la gran final del Turismo Carretera, que se largará a las 13.30 y se extenderá por 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.