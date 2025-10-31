Argentina XV y una exigente prueba europea

El head coach de Argentina XV, Álvaro Galindo, definió la formación titular del representativo alternativo de la UAR que este sábado se medirá con el Munster en Limerick, Irlanda, y el entrenador afirmó que el objetivo del equipo, en los dos partidos que afrontará en la ventana de noviembre es cada uno de los jugadores del plantel puedan tener “un buen cierre de año”.

Será el tercer compromiso de Argentina XV en el 2025, tras lo que fue la satisfactoria ventana de julio con dos victorias. Una ante Brasil (45-17) y ante Rumania (52-12). El encuentro del próximo sábado se podrá ver a través del siguiente link: https://accessmunster.ie/.

“El equipo tiene muchas ganas de jugar, de representar al país y de darle un gran cierre al año que tuvieron de cada uno de los jugadores. Muchos de ellos estuvieron a lo largo del 2025 en franquicias, en Pumas, en Pumas Seven, Pumitas y en diferentes equipos”, señaló Galindo en declaraciones difundidas por la UAR.

"Acá todos tenemos un mismo objetivo que es poner lo más alto a Argentina y hacer un gran partido en un lugar espectacular como es el estadio de Munster, un equipo con mucha historia. Son muchos condimentos que le ponen un marco especial al encuentro”, remarcó.

La formación de Argentina XV

El árbitro del encuentro será el australiano Angus Gardner, y la alineación de Argentina XV para enfrentar a Munster será la siguiente: Matías Medrano, Leonel Oviedo, Francisco Moreno, Lautaro Simes, Federico Albrisi, Nicolás D’Amorim, Aitor Bildosola, Juan Cruz Pérez Rachel, Alejo Sugasti, Julián Hernández, Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim, Santiago Pernas y Tobías Wade.El banco de suplentes lo integran: Juan Manuel Vivas, Diego Correa, Octavio Filippa, Lorenzo Colidio, Juan Pedro Bernasconi, Estanislao Pregot, Bautista Farisé y Agustín Fraga.