Con la presencia de Pullaro, Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada para avanzar en las reformas

La cumbre, celebrada en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, reunió a 20 gobernadores y a todo el Gabinete nacional, con el objetivo de fortalecer el diálogo con las provincias y avanzar en los consensos para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026.

Con la presencia de Pullaro, Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada pensando en las reformas y presupuesto

Este jueves por la tarde, el presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada una cumbre con 20 gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) , con el objetivo de retomar el diálogo con las provincias y avanzar en los consensos necesarios para las reformas estructurales libertarias y el Presupuesto 2026 que será tratado próximamente en el Congreso.

Convocada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , la reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón y contó con la participación de todos los ministros del Gobierno nacional , un gesto de apertura al diálogo más amplio con los mandatarios provinciales. Inicialmente, solo se esperaba la presencia de Francos y de los ministros de Economía, Luis Caputo , y de Interior, Lisandro Catalán .

Además del Gabinete económico y político, se sumaron otros integrantes del equipo presidencial, entre ellos la secretaria general Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud). También participaron el flamante canciller Pablo Quirno, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Pullaro pidió avanzar con una reforma laboral e impositiva "sensata" y con mirada pyme

Entre los gobernadores invitados se encontraban los 18 firmantes del Pacto de Mayo, además de Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quienes no participaron del acuerdo original pero fueron convocados especialmente para esta reunión. Entre los mandatarios presentes figuraron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis), entre otros.

La reunión buscó reeditar la cumbre de los primeros días de gestión de Milei, cuando logró convocar a todos los gobernadores del país. Según indicaron desde el Gobierno, algunos mandatarios, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), no participaron de la foto oficial por considerar que no correspondía incluirlos en la mesa de debate nacional.

Tras el encuentro, se espera una declaración oficial del vocero presidencial Manuel Adorni con detalles sobre los acuerdos alcanzados y los próximos pasos de la agenda legislativa.