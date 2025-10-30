La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Kelme, empresa que vistió a Colón durante algunos años, analiza presentar una demanda contra la institución sabalera

Colón tiene por delante la obligación de levantar la inhibición que pesa desde hace algunos días al no haber cancelado la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola.

Pero a esa situación, se le suma un nuevo problema. Y en este caso tiene que ver con la chance de que la empresa Kelme presente una demanda contra la institución sabalera.

Hay que recordar que Kelme fue la marca que vistió a Colón entre junio de 2019 y diciembre del 2022. Y le reclama a Colón un excedente de prendas que fueron facturadas y entregadas sobre la finalización del vínculo.

Desde el club no hubo respuestas al reclamo efectuado por Kelme y en consecuencia, el club no pagó las prendas que la empresa le entregó.

Pero además, en las últimas semanas, se supo que el club puso a la venta un excedente de prendas de la marca que se vendieron en la sede y que la empresa Kelme manifestó que no estaban autorizados a comercializarla.