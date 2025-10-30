Uno Santa Fe | Colón | Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Kelme, empresa que vistió a Colón durante algunos años, analiza presentar una demanda contra la institución sabalera

30 de octubre 2025 · 10:21hs
La empresa Kelme podría demandar a Colón.

Colón tiene por delante la obligación de levantar la inhibición que pesa desde hace algunos días al no haber cancelado la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola.

Pero a esa situación, se le suma un nuevo problema. Y en este caso tiene que ver con la chance de que la empresa Kelme presente una demanda contra la institución sabalera.

Hay que recordar que Kelme fue la marca que vistió a Colón entre junio de 2019 y diciembre del 2022. Y le reclama a Colón un excedente de prendas que fueron facturadas y entregadas sobre la finalización del vínculo.

LEER MÁS: Cónclave en la oposición de Colón: Se reunieron Alonso y Vignatti

Desde el club no hubo respuestas al reclamo efectuado por Kelme y en consecuencia, el club no pagó las prendas que la empresa le entregó.

Pero además, en las últimas semanas, se supo que el club puso a la venta un excedente de prendas de la marca que se vendieron en la sede y que la empresa Kelme manifestó que no estaban autorizados a comercializarla.

