Presentaron la Unidad de Medicina Fetal en el Cullen

Por su parte, el director del hospital, Bruno Moroni, explicó: “Hace mucho tiempo venimos trabajando y ser parte de la red nacional implica un avance tanto en recurso humano como tecnológico, para realizar el diagnóstico adecuado previo y tener la respuesta para cada paciente” y agregó: "En esta oportunidad estamos muy contentos porque hoy contamos con expositores de gran trayectoria como el Dr. Carlos Arias”.

A su turno, el jefe del Servicio de Obstetricia, Carlos Arias, agregó: “Esta unidad va a articular con un sistema nacional que es la red nacional de medicina fetal lo que va a permitir una interconsulta adecuada, capacitación y posibilidades de realizar algunos tratamientos”.

Además, el profesor de la UBA y especialista en medicina materno fetal y presidente de la Red Argentina en Medicina Fetal, Mario Palermo, agradeció la presencia del vicepresidente de la Red Argentina de Medicina Fetal, Daniel Aguirre y recordó el trabajo previo que implicó llegar a este momento en el cual se puso en funcionamiento el área. “Hace muchos años que con Carlos (Arias) venimos trabajando en investigaciones para lograr el progreso porque conocemos el inicio del proyecto hasta poder ver esto hoy con pacientes y trabajando en screening. Yo no me imaginaba que me iba a encontrar con una provincia tan evolucionada y con tantas ganas de trabajar en maternidad infantil”, afirmó.

La red nacional

“La red surge a nivel nacional porque notamos que, a lo largo del país, había demasiadas inequidades. Allí nuestro desafío fue cómo hacer para llegar a todos los rincones del país y articular el Primer Nivel de Atención, el Segundo Nivel de Atención y el Tercer Nivel de Atención e incluso antes, donde hay agentes sanitarios y conocen a cada paciente desde su contexto médico y socioeconómico”, fue algo que destacó el Dr. Palermo.

Para completar la explicación resaltó: “Esos diagnósticos precoces luego tienen que tener una respuesta, no se puede hacer un diagnóstico de una espina bífida y nada más”, ejemplificó. “Hay que realizar los screenings muy temprano, de la semana 11 a la 14 porque se ve la parte anatómica del feto y hay ciertos marcadores que nos llevan a pensar si tienen alguna alteración cromosómica o algo más elevado como una preeclampsia”.

El especialista explicó cómo continúa el proceso de abordaje sanitario una vez que se detecta la patología y la complejidad. “Debemos saber dónde derivar a la paciente y allí es donde se evalúa el contexto socioeconómico. Esta red trabaja para resolver inequidades y si notamos que llega una paciente, sin obra social, que vive lejos de la ciudad, no tiene recursos, es la red la que le brinda la solución como lo hemos realizado a nivel nacional a más de 100 pacientes con patologías complejas”.

“Desde hoy hay un compromiso público de brindar solución y profundizar las acciones de esta red”, finalizó el presidente de la Red Argentina de Medicina Fetal.

