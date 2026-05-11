Uno Santa Fe | Santa Fe | aumento

La oposición en el Concejo cuestionó fuertemente el nuevo aumento del boleto en la ciudad de Santa Fe

Desde el bloque justicialista advirtieron que el aumento del transporte público agrava el impacto en los usuarios y denunciaron falta de soluciones estructurales. Además, señalaron que el boleto acumula incrementos muy por encima de la inflación y los salarios.

11 de mayo 2026 · 16:29hs
La oposición en el Concejo cuestionó fuertemente el nuevo aumento del boleto en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

La oposición en el Concejo cuestionó fuertemente el nuevo aumento del boleto en la ciudad de Santa Fe

La oposición en el Concejo Municipal de Santa Fe salió a cuestionar el nuevo aumento en el boleto del transporte urbano de pasajeros, oficializado por el Ejecutivo local, y alertó sobre el impacto que la medida tendrá en los usuarios en un contexto económico adverso.

Desde el Bloque Justicialista criticaron la decisión y sostienen que se trata de “otro golpe al bolsillo” de los santafesinos. Según detallaron, el boleto acumula una suba cercana al 774% desde diciembre de 2023, con este nuevo incremento que se suma a una serie de ajustes en el sistema.

Están haciendo la fácil. Es el octavo aumento del boleto de colectivo”, afirmó el concejal del PJ Jorge Fernández, quien además comparó la evolución de la tarifa con la inflación y los ingresos de la población. En ese sentido, remarcó que los aumentos del transporte “triplican la inflación”, mientras que los salarios no acompañan ese ritmo.

Fernández también puso el foco en el peso que representa el transporte en la economía cotidiana. Alrededor de 40 boletos equivalen al 21% de un salario mínimo, vital y móvil, señaló, y consideró que la situación resulta “insostenible” para quienes dependen del servicio a diario.

“Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad” “Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad”

Criticas a la gestión municipal

Otro de los cuestionamientos apuntó a la forma en que se comunicó la medida. Fue anunciado un viernes por la noche y no oficialmente, sino a través de los medios, expresó, al tiempo que criticó la falta de previsibilidad en la política tarifaria.

Desde la oposición también vincularon el aumento con lo que definieron como una “falta de gestión” del Ejecutivo municipal. Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad, sostuvo el concejal.

LEER MÁS: Cómo acceder al beneficio del boleto frecuente tras el aumento del colectivo en Santa Fe

Reclamo a la Nación por el fondo compensador

Además, los referentes del PJ le reclamaron al intendente Juan Pablo Poletti que impulse acciones para recuperar los recursos nacionales.

Le vamos a seguir exigiendo al intendente que judicialice el reclamo por el fondo compensador del transporte, afirmó Fernández, quien consideró que la declaración de emergencia se utiliza “para seguir aumentando el boleto sin ningún tipo de justificación”. En ese marco, la oposición insiste en la necesidad de discutir soluciones de fondo para el sistema, en lugar de recurrir a incrementos periódicos que, advierten, profundizan el impacto en los usuarios.

aumento boleto Concejo Santa Fe Juan Pablo Poletti
Noticias relacionadas
Proponen desmantelar el Puente Palito por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico.

Peligro en el riacho: proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas.

El conflicto en Sauce Viejo vuelve a complicar a todo el departamento La Capital con un paro de 48 horas

Aumento de casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe: qué dice el informe epidemiológico

Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé tiene 134 de 138 pilotes colocados y avanza con cuatro frentes de obra simultáneos

Lo último

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Último Momento
La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

Ovación
Unión ya conoce al juez para buscar el pase a las semifinales del Apertura ante Belgrano

Unión ya conoce al juez para buscar el pase a las semifinales del Apertura ante Belgrano

El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL