La oposición en el Concejo cuestionó fuertemente el nuevo aumento del boleto en la ciudad de Santa Fe

Desde el bloque justicialista advirtieron que el aumento del transporte público agrava el impacto en los usuarios y denunciaron falta de soluciones estructurales. Además, señalaron que el boleto acumula incrementos muy por encima de la inflación y los salarios .

La oposición en el Concejo Municipal de Santa Fe salió a cuestionar el nuevo aumento en el boleto del transporte urbano de pasajeros , oficializado por el Ejecutivo local, y alertó sobre el impacto que la medida tendrá en los usuarios en un contexto económico adverso.

Desde el Bloque Justicialista criticaron la decisión y sostienen que se trata de “otro golpe al bolsillo” de los santafesinos. Según detallaron, el boleto acumula una suba cercana al 774% desde diciembre de 2023, con este nuevo incremento que se suma a una serie de ajustes en el sistema.

“Están haciendo la fácil. Es el octavo aumento del boleto de colectivo”, afirmó el concejal del PJ Jorge Fernández, quien además comparó la evolución de la tarifa con la inflación y los ingresos de la población. En ese sentido, remarcó que los aumentos del transporte “triplican la inflación”, mientras que los salarios no acompañan ese ritmo.

Fernández también puso el foco en el peso que representa el transporte en la economía cotidiana. “Alrededor de 40 boletos equivalen al 21% de un salario mínimo, vital y móvil”, señaló, y consideró que la situación resulta “insostenible” para quienes dependen del servicio a diario.

“Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad” “Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad”

Criticas a la gestión municipal

Otro de los cuestionamientos apuntó a la forma en que se comunicó la medida. “Fue anunciado un viernes por la noche y no oficialmente, sino a través de los medios”, expresó, al tiempo que criticó la falta de previsibilidad en la política tarifaria.

Desde la oposición también vincularon el aumento con lo que definieron como una “falta de gestión” del Ejecutivo municipal. “Hace más de 20 años que esta conducción política no logra resolver los problemas del sistema de colectivos en la ciudad”, sostuvo el concejal.

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Reclamo a la Nación por el fondo compensador

Además, los referentes del PJ le reclamaron al intendente Juan Pablo Poletti que impulse acciones para recuperar los recursos nacionales.

“Le vamos a seguir exigiendo al intendente que judicialice el reclamo por el fondo compensador del transporte”, afirmó Fernández, quien consideró que la declaración de emergencia se utiliza “para seguir aumentando el boleto sin ningún tipo de justificación”. En ese marco, la oposición insiste en la necesidad de discutir soluciones de fondo para el sistema, en lugar de recurrir a incrementos periódicos que, advierten, profundizan el impacto en los usuarios.