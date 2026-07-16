Criar a un hijo costó hasta $678.000 en junio: cuánto se necesitó según la edad

El INDEC difundió la valorización de la canasta de crianza para niños, niñas y adolescentes. El mayor gasto mensual correspondió al grupo de 6 a 12 años, mientras que para los menores de un año superó los $529.000.

El costo mensual de criar a un hijo volvió a ubicarse por encima de los $500.000 en junio, según la medición de la canasta de crianza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el informe oficial, el mayor valor correspondió a los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años, cuya crianza demandó durante junio un total de $678.308 mensuales .

En tanto, para un niño de entre 1 y 3 años el costo alcanzó los $630.926, mientras que para los menores de un año fue de $529.539. Para el grupo de 4 y 5 años, el monto se ubicó en $539.612.

La canasta de crianza contempla tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los niños y adolescentes como el valor económico del tiempo destinado al cuidado.

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Cuánto cuesta criar según la edad

El INDEC divide la estimación en cuatro grupos etarios, tomando como referencia las distintas etapas de crecimiento y escolarización:

Menores de 1 año: $529.539

Niños de 1 a 3 años: $630.926

Niños de 4 y 5 años: $539.612

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $678.308

Qué incluye la canasta de crianza

Según explicó el organismo estadístico, el cálculo de la canasta contempla dos componentes principales: el costo de bienes y servicios y el valor del cuidado.

Para determinar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros gastos esenciales como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Por otra parte, el costo del cuidado se calcula a partir del tiempo teórico requerido para cada grupo de edad y se valoriza tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, la medición busca reflejar no solo los gastos directos que implica la crianza, sino también el valor económico del trabajo de cuidado que requieren los niños y adolescentes.