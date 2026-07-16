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Dieron de alta a los dos trabajadores heridos tras la caída de un andamio en la Ruta 168

El accidente laboral ocurrió el miércoles por la mañana en un centro comercial ubicado sobre el corredor nacional. Ambos operarios fueron atendidos en el hospital Cullen y evolucionaron favorablemente.

16 de julio 2026 · 19:52hs
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Dos trabajadores recibieron el alta médica tras un accidente laboral.

José Busiemi

Dos trabajadores recibieron el alta médica tras un accidente laboral.

Los dos trabajadores que habían resultado heridos tras la caída de un andamio en una obra en construcción sobre la Ruta Nacional 168 recibieron el alta médica luego de permanecer algunas horas internados en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

El accidente laboral se produjo durante la mañana del miércoles en un centro comercial ubicado sobre esa arteria. Los operarios, de 24 y 27 años, fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladados al Cullen para una evaluación más exhaustiva.

Tras ser sometidos a los estudios y curaciones correspondientes, ambos evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.

LEER MÁS: Se desplomó un andamio en una obra de la Ruta 168 y dos trabajadores terminaron hospitalizados

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se registró alrededor de las 8:20, cuando por causas que aún son materia de investigación un andamio se desplomó y cayó sobre los dos trabajadores mientras realizaban tareas en la obra.

Como consecuencia del impacto, uno de los operarios sufrió un traumatismo en la cabeza con una herida cortante y una pérdida momentánea del conocimiento. El segundo trabajador presentó golpes en la cabeza y contusiones en uno de sus hombros.

Ambos fueron estabilizados por los equipos de emergencia antes de ser derivados al hospital.

La investigación continúa

De acuerdo con la información policial, el accidente ocurrió dentro del predio donde se desarrolla la construcción del centro comercial sobre la Ruta Nacional 168.

Las actuaciones permitieron constatar que las cámaras de videovigilancia instaladas en el lugar no captaron el momento del incidente, ya que ninguna apuntaba hacia el sector donde se produjo el desplome del andamio.

Mientras los trabajadores ya fueron dados de alta, la investigación continúa para determinar las causas que provocaron el accidente laboral.

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