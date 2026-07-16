Messi volvió a hacer historia: igualó un récord único en los Mundiales

Con la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Messi alcanzó una marca reservada para muy pocos. El capitán albiceleste disputará su tercera final mundialista e igualará al brasileño Cafú como los únicos futbolistas que jugaron tres definiciones por el título.

Cada vez que Lionel Messi salta a la cancha con la camiseta de la Selección Argentina, la historia del fútbol suma un nuevo capítulo. La victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo depositó a la Albiceleste en una nueva definición por el título, sino que también le permitió al rosarino alcanzar otro récord que parecía inalcanzable.

A sus 39 años, Messi disputará el próximo domingo su tercera final de una Copa del Mundo , una marca que hasta ahora solo había conseguido el brasileño Marcos Evangelista de Moraes, Cafú .

Una marca reservada para dos leyendas

La final frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, será la tercera definición mundialista para el capitán argentino.

La primera fue en Brasil 2014, cuando Argentina cayó por 1-0 frente a Alemania en tiempo suplementario. Ocho años más tarde llegó la revancha en Qatar 2022, donde la Selección conquistó la tercera estrella tras derrotar a Francia en una final inolvidable.

Ahora, en el Mundial 2026, Messi volverá a luchar por el trofeo más importante del fútbol y alcanzará un registro que solo había logrado Cafú.

El histórico lateral brasileño disputó las finales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, levantando el título en dos oportunidades.

Los otros grandes nombres de la historia

Aunque solo Messi y Cafú jugaron tres finales mundialistas, existen otros cuatro futbolistas que integraron planteles finalistas en tres Copas del Mundo, aunque sin participar en todas las definiciones.

Uno de ellos es Pelé, campeón en 1958, 1962 y 1970, aunque una lesión le impidió disputar la final del Mundial de Chile.

También figura Ronaldo, integrante de los planteles brasileños de 1994, 1998 y 2002, aunque no tuvo participación en la final de Estados Unidos 1994.

La lista se completa con los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, quienes formaron parte de las selecciones que llegaron a las finales de 1982, 1986 y 1990, aunque en una de esas definiciones permanecieron en el banco de suplentes.

Lionel Messi, y una carrera que sigue rompiendo límites

A los 39 años, cuando muchos de los grandes futbolistas ya se retiraron o dejaron de competir al máximo nivel, Messi continúa siendo el líder futbolístico de la Selección Argentina y protagonista de las grandes citas.

Frente a Inglaterra volvió a ser determinante con dos asistencias para la remontada que depositó a la Albiceleste en una nueva final. El domingo tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado y convertirse, además, en uno de los pocos jugadores de la historia en conquistar dos Copas del Mundo como protagonista absoluto.

Con cada partido, el capitán argentino sigue derribando marcas que parecían eternas y escribiendo páginas que difícilmente vuelvan a repetirse en la historia de los Mundiales.