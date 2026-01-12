Uno Santa Fe | Real Madrid

Real Madrid dio un volantazo y despidió a Xabi Alonso tras la final perdida

La derrota del Real Madrid ante Barcelona en la Supercopa de España aceleró una decisión fuerte en la Casa Blanca. La dirigencia optó por un cambio inmediato.

Real Madrid dio un volantazo y despidió a Xabi Alonso tras la final perdida

El Real Madrid decidió poner punto final al ciclo de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo luego del duro golpe sufrido ante Barcelona en la final de la Supercopa de España. La caída en Arabia Saudita terminó de inclinar una balanza que ya venía cargada por la irregularidad futbolística y los resultados por debajo de lo esperado.

La salida del DT fue comunicada oficialmente este lunes y, según expresó el club, se resolvió “de mutuo acuerdo”, aunque puertas adentro la final perdida funcionó como detonante. Más allá del respaldo discursivo, el presidente Florentino Pérez entendió que el proyecto no logró consolidar una identidad competitiva acorde a la exigencia del Merengue.

Resultados que no convencieron

El equipo mostró un andar inestable tanto en La Liga, donde marcha como escolta a cuatro puntos de Barcelona, como en la Champions League, certamen en el que no logró imponerse con autoridad. La Supercopa, concebida como un golpe anímico, terminó siendo la gota que colmó el vaso.

En números, el paso de Alonso dejó 24 triunfos, 4 empates y 6 derrotas, un registro que no alcanzó para sostener un proceso pensado a largo plazo, pese al prestigio del entrenador y su exitoso antecedente en el Bayer Leverkusen.

Arbeloa toma el mando

De manera inmediata, Álvaro Arbeloa fue confirmado como nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la temporada. El ex defensor, con fuerte arraigo institucional, venía dirigiendo al Castilla y construyó su carrera como DT íntegramente en la estructura formativa del club.

Arbeloa llega con un perfil de conocimiento interno, liderazgo y continuidad conceptual, respaldado por títulos en juveniles y una profunda comprensión del ADN madridista. Tendrá la misión de ordenar un plantel repleto de figuras y sostener la pelea en todos los frentes competitivos.

