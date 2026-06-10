Talleres oficializó la llegada de Jorge Sampaoli como su nuevo director técnico

La dirigencia de la T que viene de despedir a Carlos Tévez luego de la derrota ante Belgrano en el Torneo Apertura, definió la llegada de Jorge Sampaoli

Talleres de Córdoba oficializó la llegada de Jorge Sampaoli como nuevo director técnico hasta diciembre de 2027, en lo que será su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ex DT de la Selección argentina llega al club acompañado por Pablo Fernández (PF), Marcos Fernández (PF) y Diogo Meschine Alves (AC) quienes estarán presentes este jueves junto al plantel principal en lo que será el comienzo de la pretemporada para afrontar el segundo semestre.

El club lo hizo oficial en sus redes: "La Comisión Directiva valorq especialemnte la decisión de Jorge Sampaoli de elegir a Talleres" además agregó que "la llegada de Sampaoli, ratifica la voluntad del club en asumir los desafíos, incorporando un entrenador de trayectoria, internacional liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva".

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El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo… pic.twitter.com/N4gXOGV9g0 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 10, 2026

Jorge Sampaoli viene de dirigir en Brasil al Atlético Mineiro, donde había llegado en septiembre de 2025 y fue desvinculado del club en febrero de este año, debido a que el año pasado perdió la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.