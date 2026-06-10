La Selección Argentina se entrenó a menos de una semana del debut en el Mundial

Luego de la goleada por 3 a 0 ante Islandia, que dejó muy satisfecho al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, la Selección Argentina regresó a Kansas para entrenarse a menos de una semana del debut en el Mundial ante Argelia. Con un ojo puesto en la alerta por tornado que acecha a la ciudad y con el otro en la evolución de aquellos que no sumaron minutos en los amistosos, la Albiceleste afronta la recta final de la preparación rumbo a la defensa del título.

El amistoso de anoche fue todo un éxito para la Selección Argentina. El equipo mostró un buen juego y pudo haberlo ganado por más goles; sumaron minutos Lionel Messi, Nicolás Paz, Nicolás González y Gonzalo Montiel, cuatro que habían llegado con problemas físicos a la concentración en Estados Unidos; y no hubo que lamentar lesionados.

Tras el partido, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Nahuel Molina, tres de los cuatro que no vieron acción hasta el momento, realizaron pasadas y ejercicios con pelota junto a los suplentes. A partir de la práctica de esta tarde, que comenzará a las 18.00 hora local (las 20.00 en Argentina) el foco estará puesto en ellos, ya que el resto de los futbolistas realizará trabajos regenerativos.

Emiliano Martínez, por su parte, continúa con el vendaje en el dedo anular de la mano derecha y se estima que el viernes o a más tardar el fin de semana entrenará con guantes. Tanto él como el lateral derecho apuntan a ser titulares en el debut ante Argelia del próximo martes a las 22.00 en Kansas.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de un tornado a kilómetros de la concentración de la Selección Argentina. Más allá de que la probabilidad es baja (menor al 10%) sí se registrarán fuertes lluvias, ráfagas de viento de hasta 90 km/h, granizo e inundaciones debido a la elevada humedad. Esta situación podría provocar que el entrenamiento se postergue o se realice bajo techo para preservar la integridad física de la delegación.