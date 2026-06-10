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Portugal se impuso ante Nigeria y Cristiano Ronaldo falló dos chances claras

El conjunto luso ganó 2-1 en su último amistoso antes del Mundial, en el que debuta el 17 ante República del Congo. Cristiano no pudo convertir

10 de junio 2026 · 21:39hs
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Cristiano Ronaldo falló dos chances claras en el triunfo de Portugal ante Nigeria.

Cristiano Ronaldo falló dos chances claras en el triunfo de Portugal ante Nigeria.

Portugal cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 2-1 frente a Nigeria en Leiria, aunque el foco también estuvo puesto en Cristiano Ronaldo, que desperdició dos situaciones claras de gol durante el amistoso. Pedro Neto y portugueses, Francisco Conceição marcaron para los portugueses mientras que Akor Adams había empatado parcialmente.

Portugal venció a Nigeria

Más allá del resultado, una de las imágenes del partido fue la falta de eficacia de Cristiano. La primera chance apareció en el inicio, cuando quedó mano a mano y definió apenas afuera. Ya en el segundo tiempo, volvió a tener una oportunidad muy clara dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a República del Congo, en el Grupo K que también integran Colombia y Uzbekistán.

Embed - CR7 ERRÓ UN MANO A MANO INSÓLITO PERO PORTUGAL FESTEJÓ EN LA PREVIA | Portugal 2-1 Nigeria | RESUMEN

Portugal Nigeria Cristiano Ronaldo
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