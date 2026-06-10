Portugal se impuso ante Nigeria y Cristiano Ronaldo falló dos chances claras El conjunto luso ganó 2-1 en su último amistoso antes del Mundial, en el que debuta el 17 ante República del Congo. Cristiano no pudo convertir 10 de junio 2026 · 21:39hs

Cristiano Ronaldo falló dos chances claras en el triunfo de Portugal ante Nigeria.

Portugal cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 2-1 frente a Nigeria en Leiria, aunque el foco también estuvo puesto en Cristiano Ronaldo, que desperdició dos situaciones claras de gol durante el amistoso. Pedro Neto y portugueses, Francisco Conceição marcaron para los portugueses mientras que Akor Adams había empatado parcialmente.

Portugal venció a Nigeria Más allá del resultado, una de las imágenes del partido fue la falta de eficacia de Cristiano. La primera chance apareció en el inicio, cuando quedó mano a mano y definió apenas afuera. Ya en el segundo tiempo, volvió a tener una oportunidad muy clara dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Portugal debutará en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a República del Congo, en el Grupo K que también integran Colombia y Uzbekistán. Embed - CR7 ERRÓ UN MANO A MANO INSÓLITO PERO PORTUGAL FESTEJÓ EN LA PREVIA | Portugal 2-1 Nigeria | RESUMEN