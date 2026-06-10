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Inglaterra goleó a Costa Rica y llega al Mundial con la confianza renovada

En el último amistoso previo al debut en el Mundial, Inglaterra mostró jerarquía y contundencia para golear a Costa Rica 3-0

10 de junio 2026 · 21:52hs
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Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica.

Inglaterra goleó 3-0 a Costa Rica.

Anthony Gordon se adueñó de la escena y lideró la puesta a punto de Inglaterra rumbo al Mundial 2026. El flamante refuerzo del Barcelona fue la figura en la goleada por 3-0 sobre Costa Rica en Orlando, donde el seleccionado de Thomas Tuchel mostró autoridad, profundidad ofensiva y variantes para ilusionarse de cara a la cita que comenzará este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Inglaterra mostró credenciales

El extremo participó de los dos primeros goles y fue un dolor de cabeza permanente para la defensa del equipo dirigido por el argentino Fernando Batista. A los nueve minutos desbordó por la izquierda, llegó hasta el fondo y asistió a Declan Rice, que abrió el marcador con un remate cruzado. Más tarde, a los 23 del complemento, se encargó de convertir el 2-0 desde el punto penal tras una infracción sancionada por una mano de Araya luego de una jugada que nació en una brillante acción individual de Jude Bellingham.

La superioridad inglesa fue absoluta durante toda la noche. Con dominio de la posesión, presión alta y numerosas situaciones de gol, el conjunto europeo convirtió el encuentro en un monólogo. Solo las intervenciones del arquero Patrick Sequeira evitaron que la diferencia fuera mucho mayor antes del descanso. El guardameta le ahogó el grito a Harry Kane y a Noni Madueke, quien además estrelló un remate contra un poste tras dejar atrás al arquero.

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Costa Rica nunca encontró respuestas. Replegada cerca de su área y sin herramientas para salir de la presión rival, apenas pudo resistir durante algunos tramos frente a un adversario que manejó el ritmo de principio a fin.

El tercer tanto llegó a los 31 minutos del segundo tiempo y terminó de reflejar lo ocurrido en el campo. Ollie Watkins aprovechó un rebote concedido por Abraham Madriz tras un disparo de Morgan Rogers y empujó la pelota a la red para sellar la goleada.

Con el resultado asegurado, Tuchel aprovechó para rotar prácticamente todo el equipo y repartir minutos entre los integrantes de su plantel. Inglaterra llegará al Mundial con buenas sensaciones tras una actuación convincente, mientras que Costa Rica cerró una demostró porqué faltará a la gran cita del fútbol.

Inglaterra Costa Rica Mundial
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