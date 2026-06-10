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Escándalo en Racing: Costas y Milito no se ponen de acuerdo para rescindir el contrato

Desde Racing, hicieron trascender que Costas reclama que le paguen la totalidad del contrato, le restan cobrar 32 meses, pero fue desmentido por el entrenador

10 de junio 2026 · 21:29hs
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Costas y Milito siguen sin ponerse de acuerdo para la rescisión del contrato.

Costas y Milito siguen sin ponerse de acuerdo para la rescisión del contrato.

La decisión del presidente de Racing, Diego Milito, de despedir a Gustavo Costas se está transformando en un escándalo de proporciones y mientras eso sucede el equipo de Avellaneda sigue sin entrenador y con todo el plantel profesional de jugadores a la venta.

Milito y Costas no logran un acuerdo

Por lo pronto, desde Racing se hizo trascender este miércoles, a través de youtubers considerados "cuasi oficiales", que Costas había enviado una carta documento reclamando el cobro de la totalidad de su contrato, algo que fue desmentido por el entorno del entrenador a la Agencia Noticias Argentinas mediante diversas fuentes.

La cuestión es que Costas y su cuerpo técnico firmaron un contrato por 36 meses, de los cuales solo cobraron cuatro. Es decir, aún restan 32 meses por percibir.

En las primeras reuniones que mantuvo la dirigencia de Racing con el representante de Costas, Fernando Alonso, se le realizó una propuesta de resarcimiento económico. Luego, la oferta fue modificada y, en el último encuentro, le comunicaron que no le pagarían un solo día más allá de los efectivamente trabajados.

Además, de ese contrato no solo percibía ingresos Costas, sino también sus colaboradores. Por ese motivo, el campeón con Racing como jugador y entrenador —e incluso como "mascota" del histórico "Equipo de José"— busca negociar una salida que no perjudique a quienes trabajan junto a él.

"Gustavo nunca le hizo juicio a Racing y no va a cobrar de más. Por eso, cuando le paguen lo que corresponde, su parte la donará para realizar obras en el predio Tita. Eso quedará expresamente escrito en la rescisión del contrato", le dijo a Noticias Argentinas una fuente cercana al entrenador.

La decisión de Costas de dejar asentada esa donación tiene como objetivo evitar suspicacias o cuestionamientos posteriores. Según su entorno, tampoco quiere que ocurra algo similar a lo que muchos hinchas le reprochan a Diego Milito, quien había prometido donar al club lo recaudado en su partido despedida. De acuerdo con esta versión, pese a haber percibido unos 160.000 dólares hace siete años, ese dinero nunca habría ingresado a las arcas de la institución.

Por otra parte, y ante lo que consideran una situación administrativa desprolija, Costas decidió enviar una carta documento para que el club especifique formalmente cuál es su situación contractual, ya que fue despedido de palabra, pero hasta el momento no recibió ningún documento que certifique oficialmente esa decisión.

Racing Milito Costas
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