Santa Fe y Nación acordaron una ronda con inversores del RIGI para insertar a la industria local

En el Santa Fe Business Forum, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, destacó el trabajo que viene realizando Santa Fe y la articulación con el ministro Gustavo Puccini. Anunciaron que avanzan en un encuentro con referentes de grandes inversiones para vincularlos directamente con proveedores de la provincia y la región.

En el marco del Santa Fe Business Forum , la ronda de negocios más grande del país organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe que comenzó este lunes, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, anunciaron que trabajan en una iniciativa para reunir a referentes de grandes proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con proveedores santafesinos y regionales.

La propuesta es una oportunidad para el entramado industrial santafesino y uno de los ejes sobre los que viene trabajando la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro

Durante su participación en el panel “Integración, desafíos y oportunidades comerciales al mundo”, realizado en La Fluvial y moderado por el periodista Marcos Cicchirillo, Lavigne destacó especialmente el trabajo que Nación viene realizando con Santa Fe y la articulación con Puccini para abordar problemas concretos en distintas cadenas de valor.

La iniciativa anunciada durante el Business Forum buscará avanzar en esa dirección: reunir en Santa Fe a referentes y responsables de compras de proyectos vinculados al RIGI con empresas locales y regionales para identificar capacidades, generar contactos comerciales y facilitar su incorporación a nuevas cadenas de abastecimiento.

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Puccini, por su parte, señaló que el desafío es lograr que quienes toman las decisiones de compra conozcan lo que Santa Fe puede producir y ofrecer. “Tenemos empresas con capacidad, tecnología y experiencia para incorporarse a estas cadenas. Lo que tenemos que hacer es acercar las dos puntas, reducir las asimetrías de información y lograr que esas oportunidades lleguen a nuestras pymes y a nuestros proveedores”, sostuvo.

Una agenda que Santa Fe ya viene trabajando

El encuentro proyectado se apoyará además en el trabajo que la Provincia desarrolla junto al sector privado a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, desde donde se busca preparar al circuito productivo santafesino frente a las oportunidades que generan Vaca Muerta, la minería y los grandes proyectos de infraestructura y energía.

Durante el panel, Lavigne se refirió al trabajo conjunto que mantiene con Puccini en distintas cadenas productivas y destacó la importancia de esa articulación entre Nación y Provincia. En ese marco, el funcionario nacional sintetizó su visión sobre el papel del sector público: “La política pública va siempre detrás del privado”.

Para Puccini, esa articulación debe traducirse en resultados concretos para el entramado productivo provincial. “No queremos mirar las grandes inversiones desde afuera. Queremos que las empresas santafesinas formen parte, vendan, produzcan y generen empleo a partir de esas nuevas cadenas”, remarcó.

Alimentos y energía: una oportunidad para Santa Fe

Otro de los puntos abordados por Lavigne fue el escenario que abre la demanda internacional de alimentos y energía, dos sectores en los que Argentina cuenta con un fuerte potencial de desarrollo.

En ese contexto, señaló las oportunidades que se presentan para Santa Fe por su perfil productivo y su fortaleza en materia de alimentos. “La gran ventaja es que todavía tenemos todo por desarrollar; es un momento ideal”, sostuvo, y también planteó que las empresas internacionales que buscan desarrollar proyectos en el país, pueden apoyarse en los gobiernos provinciales para facilitar su desembarco y vincularse con las capacidades existentes en cada territorio.

En ese punto volvió a destacar a la Provincia: “Santa Fe lo está haciendo muy bien”, afirmó, y mencionó al Business Forum como ejemplo de esa estrategia de vinculación. El anuncio realizado por Puccini y Lavigne en el marco del Santa Fe Business Forum busca dar un nuevo paso en esa dirección. Nación y Provincia avanzarán en la organización de un encuentro que siente en una misma mesa a quienes lideran grandes proyectos de inversión y a quienes tienen capacidad para abastecerlos. Para Santa Fe, el objetivo es que las grandes inversiones que se desarrollan en Argentina encuentren en la provincia capacidad industrial, conocimiento, tecnología y proveedores preparados para integrarse, y que una parte cada vez mayor de esa demanda se traduzca en producción y empleo santafesino.