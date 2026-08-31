La Corte Suprema proyecta un presupuesto de $2,84 billones para 2027 y prevé 14 nuevos cargos de magistrados para Santa Fe

El anteproyecto del Poder Judicial de la Nación contempla 24.415 cargos y una ampliación de la estructura judicial. Para Santa Fe se incluyen seis jueces de Cámara y ocho de primera instancia en el marco del fortalecimiento de la Justicia Penal Federal. Rosario aparece dentro del esquema proyectado, aunque todavía no se precisó cuántos de esos cargos serán destinados a esa ciudad.

Presupuesto Judicial: la Corte Suprema proyecta $2,84 billones para 2027, un 24% más que en 2026.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2027, que contempla una estructura más amplia y una partida de $2.841.911.406.537 , equivalente a $2,84 billones .

Dentro del esquema de cargos proyectado aparece un dato de especial relevancia para Santa Fe: se prevé la incorporación de 14 cargos de magistrados destinados al fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia.

La propuesta contempla seis jueces de Cámara y ocho jueces de primera instancia, en el marco de la implementación de la Ley 27.715, que establece medidas para reforzar la estructura de la Justicia Penal Federal santafesina.

El anteproyecto fue elaborado a partir de las necesidades presupuestarias del Poder Judicial y tomó estado institucional luego de que el Consejo de la Magistratura tomara conocimiento del documento y lo remitiera a la Corte Suprema para su consideración.

14 cargos para reforzar la Justicia Penal Federal

El principal dato para Santa Fe se encuentra en el apartado referido a la estructura judicial necesaria para implementar el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal.

Los 14 cargos previstos se distribuyen entre:

Seis jueces de Cámara.

Ocho jueces de primera instancia.

La incorporación está vinculada con el nuevo esquema de Justicia Penal Federal previsto para la provincia, en un contexto marcado por el crecimiento de las investigaciones sobre delitos complejos y criminalidad organizada.

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La inclusión de estos cargos dentro del anteproyecto constituye una previsión presupuestaria para el próximo ejercicio, pero no implica que los magistrados hayan sido designados ni que los puestos se encuentren actualmente ocupados.

Rosario aparece en la estructura proyectada

El documento también identifica al Área Cámara de Rosario dentro del esquema de distribución de cargos del Poder Judicial de la Nación.

La referencia adquiere relevancia para la provincia, aunque el anteproyecto no precisa qué cantidad de los 14 cargos destinados a Santa Fe serán asignados específicamente a Rosario.

Por lo tanto, el dato concreto es que el fortalecimiento alcanza a toda la provincia y que Rosario forma parte de la estructura federal contemplada en la planificación presupuestaria.

La distribución definitiva de los nuevos cargos deberá determinarse en las etapas posteriores del proceso de implementación.

Un presupuesto de $2,84 billones

El anteproyecto establece necesidades presupuestarias por $2,84 billones para 2027, una cifra que representa aproximadamente un 24% más que la proyección de cierre para 2026.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre las necesidades calculadas por el Poder Judicial y el límite financiero establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Mientras el Poder Judicial proyecta necesidades por $2,841 billones, el límite financiero informado se ubica en torno de los $2,320 billones.

La brecha alcanza aproximadamente $522.020 millones.

Será uno de los principales puntos a resolver durante el proceso de elaboración del Presupuesto nacional para determinar finalmente qué nivel de recursos podrá disponer la Justicia Federal durante el próximo ejercicio.

El gasto en personal concentra la mayor parte

El principal componente de las necesidades presupuestarias está vinculado con el personal.

Para 2027 se proyectan aproximadamente $2,69 billones en gastos de personal, que representan la mayor parte del presupuesto requerido por el Poder Judicial.

La ampliación de cargos judiciales, incluidos los magistrados previstos para Santa Fe, se inscribe dentro de ese incremento de la estructura.

El documento contempla además las necesidades vinculadas con tribunales que fueron creados por ley pero aún no se encuentran plenamente habilitados, organismos en proceso de ocupación y nuevas estructuras solicitadas por distintas jurisdicciones.

24.415 cargos proyectados

La estructura total prevista para 2027 alcanza los 24.415 cargos.

De ese total, 21.112 corresponden a la planta de estructura, mientras que el resto se vincula con requerimientos para tribunales que deberán habilitarse, estructuras en proceso de ocupación, nuevas creaciones y otras necesidades del Poder Judicial.

La ampliación busca acompañar la evolución de las diferentes jurisdicciones y la puesta en funcionamiento de organismos creados mediante distintas reformas legislativas.

En ese marco se ubica también la expansión prevista para la Justicia Penal Federal de Santa Fe.

Obras y tecnología, dentro de la planificación

El anteproyecto no se limita a salarios y cargos. También contempla un plan trienal de obras para el Poder Judicial de la Nación.

Las prioridades incluyen edificios que presentan condiciones críticas y diferentes proyectos de construcción, conservación, adecuación y mantenimiento de inmuebles judiciales.

A esto se suma una inversión destinada a fortalecer la infraestructura tecnológica.

El presupuesto contempla recursos para equipamiento informático, software y sistemas de monitoreo destinados a la seguridad de edificios judiciales, entre otras herramientas vinculadas con la modernización del funcionamiento del Poder Judicial.

La implementación de la Ley 27.715

Los cargos previstos para Santa Fe están directamente relacionados con la aplicación de la Ley 27.715, sancionada para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia.

La normativa contempla una ampliación de la estructura judicial y la creación de los recursos humanos necesarios para hacer frente al nuevo esquema.

La incorporación de jueces de Cámara y primera instancia representa, en ese sentido, uno de los componentes centrales de esa transformación.

Para Santa Fe, el fortalecimiento de la estructura federal tiene particular relevancia por el volumen y la complejidad de las investigaciones vinculadas con organizaciones criminales, narcotráfico, armas y otros delitos de competencia federal.

Un anteproyecto, no una designación

Aunque los 14 cargos de magistrados aparecen contemplados en el presupuesto proyectado, todavía se trata de una previsión dentro de un anteproyecto.

La inclusión presupuestaria no significa que los nuevos jueces hayan sido designados ni que los cargos estén actualmente ocupados.

Para que esas posiciones se concreten deberán cumplirse las instancias institucionales correspondientes, incluida la disponibilidad presupuestaria definitiva y los mecanismos previstos para la designación de magistrados.

El mismo criterio se aplica a las nuevas estructuras judiciales y a los restantes cargos contemplados en el documento.

El recorrido presupuestario continúa

El Consejo de la Magistratura ya tomó conocimiento del anteproyecto y lo remitió a la Corte Suprema para su consideración.

A partir de ahora, el documento continuará su recorrido dentro del proceso de elaboración del presupuesto nacional.

La discusión tendrá como uno de sus puntos centrales la diferencia entre los recursos requeridos por el Poder Judicial y el límite financiero establecido por el Gobierno nacional.

Para Santa Fe, en tanto, el dato de mayor relevancia es que el esquema presupuestario de 2027 contempla 14 nuevos cargos de magistrados para reforzar la Justicia Penal Federal.

Se trata de un paso previsto dentro del proceso de implementación de la Ley 27.715 y que podría traducirse, una vez completadas las instancias institucionales, en una estructura judicial federal más amplia en la provincia.

Por ahora, los números están sobre la mesa: $2,84 billones de necesidades presupuestarias, 24.415 cargos proyectados y 14 nuevos cargos de jueces previstos para Santa Fe. El próximo paso será definir cuánto de ese esquema podrá finalmente concretarse con la aprobación del Presupuesto 2027.