Uno Santa Fe | Santa Fe | santafesino

Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

La investigación de Iván Sanchis y su equipo, que le valió el premio de la revista suiza Biomolecules, abre una nueva vía de búsqueda de tratamiento para una enfermedad que afecta a uno de cada ocho mayores de 65 años en Argentina.

12 de octubre 2025 · 13:39hs
Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer representa uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Afecta a cerca del 5 por ciento de las personas mayores de 60 años y a más de la mitad de quienes superan los 80. En Argentina, uno de cada ocho mayores de 65 padece esta enfermedad neurodegenerativa que no sólo deteriora la memoria y las funciones cognitivas, sino que impacta emocionalmente en las familias y multiplica por diez los gastos en salud de los adultos mayores.

Se la podría definir como un envejecimiento cerebral acelerado, que desarticula el paso del tiempo del cuerpo con el del cerebro. Comienza afectando la memoria reciente y la conducta, y con los años compromete también las funciones motoras, sensoriales y biológicas, hasta dejar a la persona completamente dependiente.

En ese complejo escenario, una buena noticia llegó desde nuestra provincia de Santa Fe: Iván Sanchis, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y becario del Conicet, fue distinguido por la prestigiosa revista científica suiza Biomolecules con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2024 en el área de biomoléculas: un trabajo que propone un enfoque innovador para atacar el Alzheimer desde dos frentes simultáneos y que la comunidad científica cree que puede ser la puerta que se abra hacia la cura de la enfermedad.

ivan sanchis investigador alzheimer
El investigador santafesino Iván Sanchis.

El investigador santafesino Iván Sanchis.

Dos frentes en uno

“Mi tesis doctoral se centró en desarrollar compuestos que atacan dos de los problemas moleculares que se producen en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Pero lo hicimos de una manera novedosa, que no estaba tan explorada”, explicó en diálogo con Punto Medio (Radio 2) Sanchis, cuya tesis fue realizada en el Laboratorio de Péptidos Bioactivos (LPB) del Departamento de Química Orgánica de la FBCB, bajo la dirección de Álvaro Siano.

En el cerebro de las personas con Alzheimer ocurren dos fenómenos principales: el mal funcionamiento de ciertas enzimas que generan reacciones químicas erróneas, y la acumulación de placas de proteínas tóxicas que, hasta ahora, son irreversibles. “Estas últimas son como una especie de agujeros negros en la cabeza, que van creciendo y hacen que la enfermedad sea progresiva e incurable. Nosotros demostramos con nuestra tesis que una misma molécula puede tratar estos dos problemas. Eso fue lo novedoso”, detalló.

El equipo trabajó con moléculas llamadas péptidos, proteínas diminutas que pueden ser diseñadas en computadora “como si se tratara del croquis de una casa”, explicó el científico entre risas. Con modelos matemáticos, pudieron definir la estructura química de los compuestos y luego sintetizarlos en el laboratorio.

Al momento de la prueba, la gran revelación: “Los probamos frente a los dos mecanismos del Alzheimer y funcionaron con mucha potencia en ambos casos. Logramos diseñar así una molécula doble, capaz de corregir el mal funcionamiento enzimático y desagregar las placas seniles”, precisó.

Tiempo al tiempo

Como sucede en el universo de la investigación científica, sólo el proceso de diseño y síntesis les llevó cerca de un año de trabajo combinando química computacional y experimental. “Primero las desarrollamos en computadora, luego las sintetizamos químicamente y las probamos en cultivos de neuronas. Estas pruebas son el paso previo a los ensayos en animales, que requieren infraestructura más grande”, explicó el investigador.

Esos ensayos mostraron resultados prometedores en la búsqueda de un tratamiento para una enfermedad muy difícil: “A nivel molecular, vimos que nuestras moléculas corregían las enzimas desreguladas y, en cuanto a las placas, ese agujero negro empezaba a abrirse. Todos creen que ese es el camino para revertir el Alzheimer: desarmar esos agujeros negros sería el primer paso no sólo para frenar el deterioro, sino para recuperar un cerebro afectado”, subrayó.

La búsqueda de una cura para el desarrollo de este mal ha sido infructuosa hasta hoy: según Sanchis, "el último fármaco se patentó hace 20 años". Varios intentos científicos han quedado en el camino y le han generado falsas esperanzas a los millones de familias que atraviesan la enfermedad: por ejemplo, en el año 2020 fue aprobado en Estados Unidos un anticuerpo monoclonal que finalmente exhibió muy escasos resultados, altos costos y efectos secundarios significativos.

Un rumbo de trabajo, una política de Estado

Según consta en la página de la UNL, el premio de la revista Biomolecules incluyó un bono económico de 800 francos suizos, un certificado y un vale para publicar un artículo en la revista sin costo de procesamiento durante un año. Pero además, constituye un fuerte estímulo para la proyección internacional de jóvenes científicos santafesinos.

Aunque todavía falta camino por recorrer, Sanchis considera que “si todo avanza como venimos trabajando, quizás diez años sería un tiempo plausible para llegar a tener un medicamento a partir de esta investigación. Estoy convencido de que nuestros péptidos pueden ser un modelo a seguir: impusimos un plano de trabajo que que otros investigadores ya están continuando”.

Más allá de los plazos y las validaciones necesarias para que esta tesis se consolide en un medicamento y forme parte del tratamiento contra el Alzheimer, el logro tiene un valor que va más allá de lo estrictamente científico. Desde lo técnico, porque podría cambiar el rumbo en la lucha contra una de las enfermedades más complejas que sufre el ser humano; desde lo simbólico, porque demuestra (una vez más) que las mentes brillantes están a la vuelta de la esquina: sólo hay que darles, tiempo, espacio y recursos para desarrollarse. Y eso debería ser siempre una política de Estado.

Por Pablo Montenegro/ Rosario 3

• LEER MÁS: Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

santafesino Alzheimer premio
Noticias relacionadas
avanza la obra de bacheo que santa fe y entre rios llevan adelante en los accesos al tunel subfluvial

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

quienes son los diputados santafesinos con mas patrimonio y los cinco que no presentaron su declaracion jurada

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Avanza la obra de La Esmeralda, Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre en Santa Fe

La Esmeralda: así avanza la obra del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre en Santa Fe

temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de santa fe: cuando comenzarian y cuales serian las novedades

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Lo último

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Último Momento
Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos