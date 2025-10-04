Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Fue distinguido con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la revista científica internacional Biomolecules, en Suiza. El galardón reconoce una única tesis en el mundo dentro del área de las biomoléculas.

El investigador santafesino Iván Sanchis , doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en Biotecnología (FBCB–UNL), fue distinguido con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral otorgado por la revista científica internacional Biomolecules, con sede en Suiza. El galardón reconoce una única tesis en todo el mundo dentro del área de las biomoléculas.

“La tesis se centró en desarrollar compuestos que tuvieran aplicaciones para tratar la enfermedad de Alzheimer ”, explicó Sanchis en diálogo con LT10. “Nosotros trabajamos con péptidos, que son pequeñas proteínas, y tratamos de mejorarlas químicamente para poder aplicarlas a nivel molecular en el tratamiento de la enfermedad”, detalló.

Qué dijo el investigador sobre el estudio

El joven investigador destacó que los resultados “tuvieron repercusión, tuvieron publicaciones muy buenas” y que el reconocimiento internacional “evidentemente valoró la importancia de esta nueva vía de tratamiento”.

Según Sanchis, el proceso fue largo y demandó años de trabajo: “La tesis doctoral resume todo el trabajo que se hace durante el doctorado. Esta revista reconoció la importancia de esta nueva vía de tratamiento de la enfermedad con la que trabajamos, y por suerte tuvimos la suerte de ser seleccionados para este premio”.

03-10-alzheimer.jpeg

El investigador también destacó el orgullo por el logro compartido con su equipo: “Estoy muy contento, obviamente yo, que soy el autor de la tesis, y sobre todo mi grupo de trabajo, mi director Álvaro Siano. Es un reconocimiento importante para nosotros y sobre todo para la universidad como tal, porque en años anteriores habían ganado universidades de primer mundo que manejan otros recursos respecto a los que manejamos nosotros”.

Otros estudios sobre el Alzheimer

Respecto al impacto del trabajo, Sanchis subrayó la relevancia de investigar enfermedades neurodegenerativas: “El Alzheimer está creciendo año tras año. Las proyecciones hacia 2030 y 2050 son abrumadoras. Con el envejecimiento de la población se requiere acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos y fármacos. Es una enfermedad que hoy en día no tiene cura y es devastadora a medida que avanza”.

Consultado sobre los próximos pasos, adelantó que el equipo sigue avanzando en las pruebas experimentales: “Sabemos que a nivel molecular nuestros compuestos funcionan bárbaro, ahora tenemos que probarlo directamente en cerebros. Estamos teniendo buenos resultados y, sobre todo, plantamos una semilla en la comunidad científica: acá hay un nuevo nicho, una nueva vía de tratamiento que funciona y sobre la cual se puede trabajar”.

Sanchis valoró la importancia del trabajo colectivo y la cooperación entre científicos: “La comunidad científica trabaja siempre en conjunto. Estas enfermedades tan complejas requieren desarrollos farmacológicos de muchísimos años. Lo importante es seguir aportando conocimiento para que, en un futuro, puedan transformarse en tratamientos reales”.