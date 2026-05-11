La ciudad de Santa Fe amaneció con frío intenso, pero anticipan una semana agradable y sin lluvias Las condiciones se mantendrán estables durante gran parte de la semana, con máximas que irán subiendo de manera gradual 11 de mayo 2026 · 07:29hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío y una temperatura de 7.1° a las 7.15 de la mañana con una térmica 6.1º y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que el alejamiento del sistema ciclónico hacia mar adentro, permite la profundización del sistema de alta presión asociado a corrientes de aire frío en altura, no obstante ello, también se observa que en superficie comienzan a ganar predominio corrientes algo más cálidas desde el norte y el noroeste del continente. Esta situación genera que durante gran parte de la semana, se presenten condiciones buenas y estables, con tendencia muy lenta y gradual a inestabilizarse hacia finales de la semana y con suave ascenso de las temperaturas con el correr de los días.

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y con condiciones estables; alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 6º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noroeste por momentos.

En tanto para el miércoles se espera una jornada con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 20º. Vientos calmos a leves predominando del sector norte, rotando al nor/noreste. Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia finales la tarde/noche o la noche. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 10º y máxima 21º. Vientos leves de direcciones variables, incrementándose por momentos desde el sector sur. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe