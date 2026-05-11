La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 11 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 11 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
11 de mayo 2026 · 07:00hs
SANTA FE
• 8 a 12: Zeballos, Alberti, Lamadrid y Blas Parera
Reemplazo de Conductores
• 8.30 a 10.30: Regimiento 12 de Infantería, Gorriti, Saavedra y 1° de Mayo
Reemplazo de elementos de maniobra
• 11 a 13: Ibirá Pitá, Del Timbó, Las Luciérnagas y terraplén Este
Reemplazo de elementos de maniobras
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Falucho
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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