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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 11 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

11 de mayo 2026 · 07:00hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este lunes 11 de mayo en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12: Zeballos, Alberti, Lamadrid y Blas Parera

Reemplazo de Conductores

• 8.30 a 10.30: Regimiento 12 de Infantería, Gorriti, Saavedra y 1° de Mayo

Reemplazo de elementos de maniobra

• 11 a 13: Ibirá Pitá, Del Timbó, Las Luciérnagas y terraplén Este

Reemplazo de elementos de maniobras

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: Hernandarias, Derqui, Belgrano y Falucho

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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